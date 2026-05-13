Pelinka: 'LeBron James'i gelecek sezon da kadromuzda görmek isteriz'

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın sezon sonu değerlendirme toplantılarında LeBron James hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Pelinka, Lakers organizasyonunun LeBron'u gelecek sezon da takımda görmek istediğini açık şekilde ifade etti.



2018 yılında Lakers'a katılan LeBron James, takımındaki sekizinci sezonunu geride bıraktı.



Pelinka açıklamasında şu sözleri kullandı:



"Muhtemelen oyuna LeBron kadar saygı göstermiş başka bir oyuncu görmedik. Takım arkadaşlarına ve organizasyona çok şey verdi. Bizim de yapmak istediğimiz en önemli şey, ona aynı şekilde karşılık verebilmek."



41 yaşında All-Star seçilmeyi başaran LeBron'un serbest oyunculuk süreciyle ilgili konuşan Pelinka, yıldız oyuncuya zaman tanıyacaklarını söyledi:



"Öncelikli konu, onun bir sonraki adımını düşünmesi için ihtiyaç duyduğu zamanı vermek. NBA'de bir yıl daha oynamak istiyor mu? Bunun cevabını ailesiyle ve yakın çevresiyle geçireceği süreç belirleyecek. Biz de buna saygı duymak istiyoruz."



Pelinka ayrıca şu ifadeleri kullandı:



"Elbette bizim de dahil olduğumuz her takım LeBron James'i kadrosunda görmek ister. Bu başlı başına büyük bir ayrıcalık."



