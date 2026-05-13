13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Pelinka: "LeBron James'i gelecek sezon da kadromuzda görmek isteriz"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın sezon sonu değerlendirme toplantılarında LeBron James hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

13 Mayıs 2026 12:59
Pelinka, Lakers organizasyonunun LeBron'u gelecek sezon da takımda görmek istediğini açık şekilde ifade etti.

2018 yılında Lakers'a katılan LeBron James, takımındaki sekizinci sezonunu geride bıraktı.

Pelinka açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Muhtemelen oyuna LeBron kadar saygı göstermiş başka bir oyuncu görmedik. Takım arkadaşlarına ve organizasyona çok şey verdi. Bizim de yapmak istediğimiz en önemli şey, ona aynı şekilde karşılık verebilmek."

41 yaşında All-Star seçilmeyi başaran LeBron'un serbest oyunculuk süreciyle ilgili konuşan Pelinka, yıldız oyuncuya zaman tanıyacaklarını söyledi:

"Öncelikli konu, onun bir sonraki adımını düşünmesi için ihtiyaç duyduğu zamanı vermek. NBA'de bir yıl daha oynamak istiyor mu? Bunun cevabını ailesiyle ve yakın çevresiyle geçireceği süreç belirleyecek. Biz de buna saygı duymak istiyoruz."

Pelinka ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bizim de dahil olduğumuz her takım LeBron James'i kadrosunda görmek ister. Bu başlı başına büyük bir ayrıcalık."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
