13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

NBA'de bir acı haber daha: Jason Collins, 47 yaşında hayatını kaybetti

NBA tarihinde açık kimliğiyle eşcinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncu olarak spor dünyasında önemli bir dönüm noktası yaratan ve yıllar boyunca kapsayıcılık adına verdiği mücadeleyle tanınan Jason Collins, agresif bir beyin tümörüyle verdiği sekiz aylık savaşın ardından 47 yaşında yaşamını yitirdi.

calendar 13 Mayıs 2026 10:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de bir acı haber daha: Jason Collins, 47 yaşında hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA tarihinde açık kimliğiyle eşcinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncu olarak spor dünyasında önemli bir dönüm noktası yaratan ve yıllar boyunca kapsayıcılık adına verdiği mücadeleyle tanınan Jason Collins, agresif bir beyin tümörüyle verdiği sekiz aylık savaşın ardından 47 yaşında yaşamını yitirdi.

Collins ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamada, eski NBA oyuncusunun ileri seviye bir beyin kanseri türü olan 4. evre glioblastoma nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Glioblastoma, hayatta kalma oranı son derece düşük olan en agresif kanser türlerinden biri olarak biliniyor.

NBA kariyerinde toplam 13 sezon geçiren Jason Collins, altı farklı takımın formasını giydi. Collins, 2013 yılında eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayarak yalnızca basketbol dünyasında değil, tüm profesyonel spor tarihinde büyük yankı uyandıran bir adım atmıştı. Bu açıklama, kariyerinin son dönemine denk gelmişti.

Ailesi tarafından NBA aracılığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jason, beklenmedik şekillerde insanların hayatlarına dokundu ve onu yakından tanıyanlar ile uzaktan hayranlık duyan herkes için ilham kaynağı oldu. Son sekiz ay boyunca gösterilen sevgi, dualar ve Jason'a destek olan herkes için minnettarız. Ayrıca doktorları ve hemşirelerinden aldığı olağanüstü tıbbi bakım için de teşekkür ediyoruz. Ailemiz onu derinden özleyecek."

Collins, geçtiğimiz hafta Green Sports Alliance Summit kapsamında verilen ilk "Bill Walton Global Champion Award" ödülüne layık görülmüştü. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle törene katılamadı. Ödülü, kendisi gibi eski NBA oyuncusu olan ikiz kardeşi Jarron Collins teslim aldı.

Collins kariyerinin büyük kısmını Nets organizasyonunda geçirse de ayrıca Atlanta Hawks, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves ve Washington Wizards formaları da giydi.

Collins, Nisan 2013'te Sports Illustrated için kaleme aldığı birinci ağızdan yazıyla eşcinsel olduğunu açıklamıştı. O dönemde serbest oyuncu statüsünde bulunan Collins, kariyerine devam etmek istediğini belirtmiş ve bir sonraki sezon Brooklyn Nets ile 22 maça çıkmıştı.

Collins'in ölüm haberinin ardından basketbol dünyasından ve farklı alanlardan çok sayıda taziye mesajı geldi.

Geçtiğimiz gece Minnesota Timberwolves ile San Antonio Spurs arasında oynanan playoff karşılaşması öncesinde, Jason Collins ve aynı gün hayatını kaybettiği açıklanan Memphis Grizzlies forveti Brandon Clarke için saygı duruşunda bulunuldu.

San Antonio Spurs organizasyonu tarafından yapılan açıklamada Collins'in yalnızca "engel yıkan bir figür" değil, aynı zamanda "cesareti ve nezaketiyle örnek bir insan" olduğu vurgulandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.