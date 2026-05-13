NBA'de bir acı haber daha: Jason Collins, 47 yaşında hayatını kaybetti

NBA tarihinde açık kimliğiyle eşcinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncu olarak spor dünyasında önemli bir dönüm noktası yaratan ve yıllar boyunca kapsayıcılık adına verdiği mücadeleyle tanınan Jason Collins, agresif bir beyin tümörüyle verdiği sekiz aylık savaşın ardından 47 yaşında yaşamını yitirdi.



Collins ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamada, eski NBA oyuncusunun ileri seviye bir beyin kanseri türü olan 4. evre glioblastoma nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Glioblastoma, hayatta kalma oranı son derece düşük olan en agresif kanser türlerinden biri olarak biliniyor.



NBA kariyerinde toplam 13 sezon geçiren Jason Collins, altı farklı takımın formasını giydi. Collins, 2013 yılında eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayarak yalnızca basketbol dünyasında değil, tüm profesyonel spor tarihinde büyük yankı uyandıran bir adım atmıştı. Bu açıklama, kariyerinin son dönemine denk gelmişti.



Ailesi tarafından NBA aracılığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Jason, beklenmedik şekillerde insanların hayatlarına dokundu ve onu yakından tanıyanlar ile uzaktan hayranlık duyan herkes için ilham kaynağı oldu. Son sekiz ay boyunca gösterilen sevgi, dualar ve Jason'a destek olan herkes için minnettarız. Ayrıca doktorları ve hemşirelerinden aldığı olağanüstü tıbbi bakım için de teşekkür ediyoruz. Ailemiz onu derinden özleyecek."



Collins, geçtiğimiz hafta Green Sports Alliance Summit kapsamında verilen ilk "Bill Walton Global Champion Award" ödülüne layık görülmüştü. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle törene katılamadı. Ödülü, kendisi gibi eski NBA oyuncusu olan ikiz kardeşi Jarron Collins teslim aldı.



Collins kariyerinin büyük kısmını Nets organizasyonunda geçirse de ayrıca Atlanta Hawks, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves ve Washington Wizards formaları da giydi.



Collins, Nisan 2013'te Sports Illustrated için kaleme aldığı birinci ağızdan yazıyla eşcinsel olduğunu açıklamıştı. O dönemde serbest oyuncu statüsünde bulunan Collins, kariyerine devam etmek istediğini belirtmiş ve bir sonraki sezon Brooklyn Nets ile 22 maça çıkmıştı.



Collins'in ölüm haberinin ardından basketbol dünyasından ve farklı alanlardan çok sayıda taziye mesajı geldi.



Geçtiğimiz gece Minnesota Timberwolves ile San Antonio Spurs arasında oynanan playoff karşılaşması öncesinde, Jason Collins ve aynı gün hayatını kaybettiği açıklanan Memphis Grizzlies forveti Brandon Clarke için saygı duruşunda bulunuldu.



San Antonio Spurs organizasyonu tarafından yapılan açıklamada Collins'in yalnızca "engel yıkan bir figür" değil, aynı zamanda "cesareti ve nezaketiyle örnek bir insan" olduğu vurgulandı.



