Galatasaray'a imza atmanın tam 'Senesi'

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon savunmasını daha da sağlama almak için harekete geçti. Cimbom'un hedefindeki isim ise İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen 29 yaşındaki Arjantinli stoper Marcos Senesi...
Yıldız oyuncu bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer almıştı. Galatasaray, menajerler aracılığıyla yıldız oyuncu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırıldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde oyuncuya resmi teklifini sunacağı gelen bilgiler arasında.
37 MAÇTA OYNADI
Kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan Senesi için İtalyan ve İspanyol kulüpleri de oldukça istekli. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta görev alan Marcos Senesi'nin golü ya da asisti bulunmuyor.
3 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen tecrübeli savunma oyuncusu, 2022 yılında Feyenoord'tan Bournemouth'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
