13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Galatasaray'a imza atmanın tam 'Senesi'

Galatasaray, Marcos Senesi'nin menajeri ile bir araya geldi ve transfer şartları masaya yatırıldı. Aslan, önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek.

13 Mayıs 2026 09:38
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon savunmasını daha da sağlama almak için harekete geçti. Cimbom'un hedefindeki isim ise İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen 29 yaşındaki Arjantinli stoper Marcos Senesi...

Yıldız oyuncu bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer almıştı. Galatasaray, menajerler aracılığıyla yıldız oyuncu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırıldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde oyuncuya resmi teklifini sunacağı gelen bilgiler arasında.

37 MAÇTA OYNADI

Kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan Senesi için İtalyan ve İspanyol kulüpleri de oldukça istekli. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta görev alan Marcos Senesi'nin golü ya da asisti bulunmuyor.

3 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen tecrübeli savunma oyuncusu, 2022 yılında Feyenoord'tan Bournemouth'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
