Murat Şahin: 'Sergen Yalçın inanmazsa bırakır!'

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ciddi şekilde tartışılırken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Geçmiş yıllarda Sergen Yalçın ile birlikte çalışan Murat Şahin, sezon sonunda siyah-beyazlı teknik adamın bir değerlendirme yapacağını belirtti.
"SERGEN YALÇIN DEVAM ETMELİ!"
Murat Şahin, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Siz bu sabrı Sergen Yalçın'a gösteremiyorsanız, zaten kimseye gösteremezsiniz. Çünkü Sergen Yalçın, Beşiktaş'a asla zarar vermek istemez. Hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde kupalar kazanmış, efsane bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar çabuk vazgeçilmemeli. Bence kesinlikle devam etmeli." dedi.
"KENDİSİ BIRAKIR!"
Sözlerine devam eden Murat Şahin "Sergen Yalçın, sezon sonunda kendi değerlendirmesini zaten yapar. Başarılı olamayacağını düşündüğü anda da görevi kendisi bırakır. Açıklamalarından biraz üzgün ve kırgın olduğunu anlayabiliyorum. Sabır gösterilmesini istediği çok açık. Zaten kendisi de bunu dile getiriyor. Bu sabır, Sergen Yalçın'a gösterilmeli. 'Sabır gösterilsin mi, gösterilmesin mi?' tartışması bile yanlış. Efsane sıfatı kolay kazanılmıyor! Bir sene şampiyon olamadınız diye bir insanın geçmişi yerle bir edilmemeli. Sergen Yalçın ile başlanmalı ve bitirilmeli! Bitirilecekse beraber başlanmalı! Allah korusun bir mağlubiyette ortalık çok karışır! Başlanmalı ve bitirilmeli! Başarısız da olursa Sergen Yalçın bunu dobra dobra söyler. Onunla devam edilmeli" ifadelerini kullandı.
Geçmiş yıllarda Sergen Yalçın ile birlikte çalışan Murat Şahin, sezon sonunda siyah-beyazlı teknik adamın bir değerlendirme yapacağını belirtti.
"SERGEN YALÇIN DEVAM ETMELİ!"
Murat Şahin, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Siz bu sabrı Sergen Yalçın'a gösteremiyorsanız, zaten kimseye gösteremezsiniz. Çünkü Sergen Yalçın, Beşiktaş'a asla zarar vermek istemez. Hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde kupalar kazanmış, efsane bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar çabuk vazgeçilmemeli. Bence kesinlikle devam etmeli." dedi.
"KENDİSİ BIRAKIR!"
Sözlerine devam eden Murat Şahin "Sergen Yalçın, sezon sonunda kendi değerlendirmesini zaten yapar. Başarılı olamayacağını düşündüğü anda da görevi kendisi bırakır. Açıklamalarından biraz üzgün ve kırgın olduğunu anlayabiliyorum. Sabır gösterilmesini istediği çok açık. Zaten kendisi de bunu dile getiriyor. Bu sabır, Sergen Yalçın'a gösterilmeli. 'Sabır gösterilsin mi, gösterilmesin mi?' tartışması bile yanlış. Efsane sıfatı kolay kazanılmıyor! Bir sene şampiyon olamadınız diye bir insanın geçmişi yerle bir edilmemeli. Sergen Yalçın ile başlanmalı ve bitirilmeli! Bitirilecekse beraber başlanmalı! Allah korusun bir mağlubiyette ortalık çok karışır! Başlanmalı ve bitirilmeli! Başarısız da olursa Sergen Yalçın bunu dobra dobra söyler. Onunla devam edilmeli" ifadelerini kullandı.