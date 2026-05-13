13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Murat Şahin: "Sergen Yalçın inanmazsa bırakır!"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili olarak eski yardımcılarından Murat Şahin konuştu.

13 Mayıs 2026 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 10:01
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ciddi şekilde tartışılırken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Geçmiş yıllarda Sergen Yalçın ile birlikte çalışan Murat Şahin, sezon sonunda siyah-beyazlı teknik adamın bir değerlendirme yapacağını belirtti.

"SERGEN YALÇIN DEVAM ETMELİ!"

Murat Şahin, HT Spor'a yaptığı açıklamada "Siz bu sabrı Sergen Yalçın'a gösteremiyorsanız, zaten kimseye gösteremezsiniz. Çünkü Sergen Yalçın, Beşiktaş'a asla zarar vermek istemez. Hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde kupalar kazanmış, efsane bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar çabuk vazgeçilmemeli. Bence kesinlikle devam etmeli." dedi.

"KENDİSİ BIRAKIR!"

Sözlerine devam eden Murat Şahin "Sergen Yalçın, sezon sonunda kendi değerlendirmesini zaten yapar. Başarılı olamayacağını düşündüğü anda da görevi kendisi bırakır. Açıklamalarından biraz üzgün ve kırgın olduğunu anlayabiliyorum. Sabır gösterilmesini istediği çok açık. Zaten kendisi de bunu dile getiriyor. Bu sabır, Sergen Yalçın'a gösterilmeli. 'Sabır gösterilsin mi, gösterilmesin mi?' tartışması bile yanlış. Efsane sıfatı kolay kazanılmıyor! Bir sene şampiyon olamadınız diye bir insanın geçmişi yerle bir edilmemeli. Sergen Yalçın ile başlanmalı ve bitirilmeli! Bitirilecekse beraber başlanmalı! Allah korusun bir mağlubiyette ortalık çok karışır! Başlanmalı ve bitirilmeli! Başarısız da olursa Sergen Yalçın bunu dobra dobra söyler. Onunla devam edilmeli" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
