Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hangi illerde görüldü?

Eldivenlerini takıp bahar temizliğine hazırlanan veya tarlaya inen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu sinsi virüs bizim sınırlarımızdan içeri girdi mi?

Kısa, net ve hemen maskenizi takmanızı sağlayacak o sarsıcı tıbbi gerçek: Evet! Hantavirüs Türkiye'de VARDIR ve maalesef geçmiş yıllardan bu yana (özellikle bahar ve yaz aylarında) zaman zaman ölümlü vakalarla kendini göstermektedir.

Birçok kişi bu virüsün sadece Asya'da veya Güney Amerika'da görülen egzotik bir hastalık olduğunu sansa da, Türkiye coğrafyası hantavirüsü taşıyan kemirgen türleri için oldukça uygun bir yaşam alanıdır. Hastalık ülkemizde ilk kez 2009 yılında Zonguldak ve Bartın çevresinde yaşanan salgınla resmi olarak tıp literatürüne girmiş ve o günden bu yana bölgesel vakalar görülmeye devam etmiştir.

Hantavirüs Türkiye'nin her yerinde her an karşınıza çıkacak kadar yaygın bir virüs değildir. Ancak coğrafi yapısı ve kemirgen popülasyonu nedeniyle bazı bölgelerimiz "kırmızı alarm" seviyesindedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine ve tıbbi araştırmalara göre Türkiye'deki hantavirüs vakalarının ezici bir çoğunluğu Batı ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır:

En Çok Vaka Görülen İller: Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Giresun, Trabzon ve Rize.

Neden Bu Bölgeler? Karadeniz'in nemli, ormanlık yapısı ve insanların tarım/ormancılık faaliyetleriyle iç içe olması, virüsü taşıyan orman fareleriyle (özellikle kızıl sırtlı fare) temas ihtimalini en üst düzeye çıkarmaktadır. Ayrıca Marmara ve İç Anadolu'nun kırsal kesimlerinde de tek tük vakalara rastlanmıştır.

Türkiye'de görülen hantavirüs suşları (Dobrava ve Puumala türleri) genellikle böbrekleri hedef alarak Kanamalı Ateş ve Böbrek Sendromu (HFRS) tablosuna yol açar.

Virüslü farenin dışkı veya idrar tozunu soluduktan 1 ila 5 hafta sonra şu sarsıcı belirtiler ortaya çıkar:

Aniden başlayan çok yüksek ateş ve şiddetli titreme.

Dayanılmaz baş, bel ve kas ağrıları.

Bulantı, kusma ve görmede bulanıklık.

İlerleyen aşamalarda böbrek yetmezliği, idrarda azalma ve deri altında kanamalar.

Uzmanlardan Hayati Uyarı: Karadeniz bölgesinde veya kırsalda yaşayan vatandaşların; kış boyu kapalı kalan odunlukları, depoları ve çatı aralarını temizlerken mutlaka N95 maske takması ve fare pisliklerini kesinlikle kuru süpürgeyle havalandırarak süpürmemesi gerekmektedir!