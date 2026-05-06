Haber Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:55 -
Güncelleme Tarihi:
06 Mayıs 2026 12:55
Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı? 2025-2026 ZTK'da rövanş var mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan fırtınası yarı final aşamasıyla zirveye tırmanırken, takımlarının finale çıkma hesaplarını yapan milyonlarca futbolseverin kafasında devasa bir soru işareti belirdi! Önceki sezonlardaki çift maçlı sistemlere alışık olan taraftarlar, bu yılki kupa statüsünde rövanş olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Dünden bu yana "Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı? 2026 ZTK yarı final rövanşı var mı, final nerede oynanacak?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte takımlar için hata payını sıfıra indiren o sarsıcı yeni ZTK statüsünün tüm detayları...
ZTK yarı final aşamasında uygulanan maç sistemi, takımların finale yükselme şansını doğrudan etkilediği için büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise "Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı oynanıyor yoksa iki ayaklı rövanş sistemi mi var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kupada formatın netleşmesiyle birlikte gözler kritik yarı final eşleşmelerine çevriliyor.
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL ÇİFT MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?
2025-2026 sezonu formatına göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasında çift maç ya da rövanş sistemi uygulanmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen yeni statü kapsamında tüm eleme turları tek maç üzerinden oynanırken, yarı final karşılaşmalarında da kazanan taraf doğrudan finale yükseliyor.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL FORMATI
Ziraat Türkiye Kupası bu sezon 155 takımın katılımıyla oynanırken, organizasyon ön eleme, grup aşaması ve eleme turları şeklinde ilerliyor. Grup aşamasını başarıyla geçen ekipler çeyrek finale yükselirken, bu turdan itibaren tüm karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Yarı final eşleşmeleri ise kura çekimiyle belirleniyor ve ev sahibi avantajı da yine kura sonucuna göre netleşiyor.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ• Beşiktaş – Tümosan Konyaspor | 5 Mayıs 2026 | 20.30
