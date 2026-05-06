Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı? 2025-2026 ZTK'da rövanş var mı?

ZTK yarı final aşamasında uygulanan maç sistemi, takımların finale yükselme şansını doğrudan etkilediği için büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise "Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı oynanıyor yoksa iki ayaklı rövanş sistemi mi var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kupada formatın netleşmesiyle birlikte gözler kritik yarı final eşleşmelerine çevriliyor.

2025-2026 sezonu formatına göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasında çift maç ya da rövanş sistemi uygulanmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen yeni statü kapsamında tüm eleme turları tek maç üzerinden oynanırken, yarı final karşılaşmalarında da kazanan taraf doğrudan finale yükseliyor.

Ziraat Türkiye Kupası bu sezon 155 takımın katılımıyla oynanırken, organizasyon ön eleme, grup aşaması ve eleme turları şeklinde ilerliyor. Grup aşamasını başarıyla geçen ekipler çeyrek finale yükselirken, bu turdan itibaren tüm karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Yarı final eşleşmeleri ise kura çekimiyle belirleniyor ve ev sahibi avantajı da yine kura sonucuna göre netleşiyor.

• Beşiktaş – Tümosan Konyaspor | 5 Mayıs 2026 | 20.30