Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli!

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için ilk adayını belirledi.
Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Sadettin Saran yönetimi, sezon sonuna kadar Zeki Murat Göle ile devam etme kararı verilmişti.
Aziz Yıldırım'ın teknik direktör olarak Aykut Kocaman ile çalışmak istiyor.
KESİN KARAR BİRLEŞME ÇAĞRISINA CEVAPTAN SONRA
Aziz Yıldırım'ın düşüncesi 'büyük ihtimal' olarak değerlendirilse de birleşme çağrısı sonrası yönetim listesine eklenecek diğer isimlerin de görüşleri alınacak ve ardından kesin karar verilecek.
AZİZ YILDIRIM'IN 'FUTBOL AKLI' DA BELLİ
Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde 'futbol aklı' ise Fenerbahçe'nin efsane isimleri olacak.
Son Yüksek Divan Kurulu toplantısında "Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık. Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler." ifadelerini kullanarak öneri sunmuştu.
