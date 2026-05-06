Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli!

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, teknik direktör olarak Aykut Kocaman ile çalışmak istiyor.

calendar 06 Mayıs 2026 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 13:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için ilk adayını belirledi.

Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Sadettin Saran yönetimi, sezon sonuna kadar Zeki Murat Göle ile devam etme kararı verilmişti.

KESİN KARAR BİRLEŞME ÇAĞRISINA CEVAPTAN SONRA

Aziz Yıldırım'ın düşüncesi 'büyük ihtimal' olarak değerlendirilse de birleşme çağrısı sonrası yönetim listesine eklenecek diğer isimlerin de görüşleri alınacak ve ardından kesin karar verilecek.

AZİZ YILDIRIM'IN 'FUTBOL AKLI' DA BELLİ

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde 'futbol aklı' ise Fenerbahçe'nin efsane isimleri olacak.

Son Yüksek Divan Kurulu toplantısında "Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık. Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler." ifadelerini kullanarak öneri sunmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
