Çorum FK'da play-off öncesi eksik yok

Çorum FK, play-off 1. turunda perşembe günü Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Çorum'da bu maç öncesi eksik bulunmuyor.

calendar 06 Mayıs 2026 12:09
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Arca Çorum FK, perşembe günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligi 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonunda 71 puanla 4. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü'nü yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan iki karşılaşma, Çorum FK'nin 2-1 ve 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
