05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-256'
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

Serinin ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Kaunas'ta kazanarak adını Final Four'a yazdırmak istiyor.

calendar 06 Mayıs 2026 00:48
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇI KAZANDI

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.

GEREKİRSE 4. MAÇ 8 MAYIS'TA

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

JASIKEVICIUS: "KAUNAS'TA OYNAMAK ZOR"

Sarunas Jasikevicius: "Kaunas'taki atmosferde oynamanın zorluklarını biliyoruz. Fiziksel oynayan bir Zalgiris'e karşı hazır olmalı, onların sertliğine karşılık vermeli ve iyi basketbol oynayarak maçı kazanmaya çalışmalıyız."

DE COLO: "İLK İKİ MAÇTAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ"

Nando De Colo: "Üçüncü maç yeni bir mücadele olacak. İlk iki maçta oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor. Hatta daha da iyi, çünkü deplasmanda oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir atmosfer olacak. Ama oyun planına sadık kalırsak, son zamanlarda yaptıklarımızı sürdürürsek, en azından iyi bir iş çıkaracağız. Dediğim gibi zor bir maç olacak ve her şeyimizi vermemiz gerekiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
