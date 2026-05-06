Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇI KAZANDI



EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.



Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.



Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.



GEREKİRSE 4. MAÇ 8 MAYIS'TA



Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.



JASIKEVICIUS: "KAUNAS'TA OYNAMAK ZOR"



Sarunas Jasikevicius: "Kaunas'taki atmosferde oynamanın zorluklarını biliyoruz. Fiziksel oynayan bir Zalgiris'e karşı hazır olmalı, onların sertliğine karşılık vermeli ve iyi basketbol oynayarak maçı kazanmaya çalışmalıyız."



DE COLO: "İLK İKİ MAÇTAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ"



Nando De Colo: "Üçüncü maç yeni bir mücadele olacak. İlk iki maçta oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor. Hatta daha da iyi, çünkü deplasmanda oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir atmosfer olacak. Ama oyun planına sadık kalırsak, son zamanlarda yaptıklarımızı sürdürürsek, en azından iyi bir iş çıkaracağız. Dediğim gibi zor bir maç olacak ve her şeyimizi vermemiz gerekiyor."



