Marmaris'e futbolda son hafta kabusu

Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta son haftaya en yakın rakiplerinin 3 puan önünde lider giren Marmaris Yat Marin Milas FK, evinde takipçisi 1922 Akşehirspor'a ikinci yarıda öne de geçtiği maçta 90+10 ve 90+14'te yediği gollerle 3-1 yenilirken zirveden oldu.



Grupta direkt finale kalma şansını şok bir şekilde uzatmada rakibine kaptıran Marmaris temsilcisinde yenilginen ardından teknik direktör Serkan Söğüt'le yollar ayrıldı, takımdan Adem Parlak ise kadro dışı bırakıldı.



Siyah-beyazlı ekip play-offta ilk turda 1923 Afyonkarahisar FK'yla eşleşti.



Marmaris, 9 Mayıs Cumartesi günü evinde çıkacağı maçı kazanırsa Manavgat Belediyespor-Yeşil Çivril Belediyespor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Bu turu kazanan takım grup finalinde 1922 Akşehirspor deplasmanına çıkacak.



