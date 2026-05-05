05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Marmaris'e futbolda son hafta kabusu

Marmaris Yat Marin Milas FK, son haftada uzatmalarda yediği gollerle liderliği kaybedip finale kalma şansını yitirirken, teknik direktörüyle yollarını ayırarak play-off'a kaldı.

05 Mayıs 2026 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta son haftaya en yakın rakiplerinin 3 puan önünde lider giren Marmaris Yat Marin Milas FK, evinde takipçisi 1922 Akşehirspor'a ikinci yarıda öne de geçtiği maçta 90+10 ve 90+14'te yediği gollerle 3-1 yenilirken zirveden oldu.

Grupta direkt finale kalma şansını şok bir şekilde uzatmada rakibine kaptıran Marmaris temsilcisinde yenilginen ardından teknik direktör Serkan Söğüt'le yollar ayrıldı, takımdan Adem Parlak ise kadro dışı bırakıldı.

Siyah-beyazlı ekip play-offta ilk turda 1923 Afyonkarahisar FK'yla eşleşti.

Marmaris, 9 Mayıs Cumartesi günü evinde çıkacağı maçı kazanırsa Manavgat Belediyespor-Yeşil Çivril Belediyespor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Bu turu kazanan takım grup finalinde 1922 Akşehirspor deplasmanına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
