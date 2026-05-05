Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko, basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında çarşamba günü Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.



EuroLeague'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.



Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.



Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Final Four'a yazdırmayı hedefliyor.



Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.



