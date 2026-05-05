05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Muğlaspor'da final coşkusu, 1'inci Lig'e tek maç kaldı

2. Lig'de play-off yarı finalinde Şanlıurfaspor'u eleyen Muğlaspor, finalde Elazığspor ile karşılaşacak.

05 Mayıs 2026 12:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda 1-0 yendiği Kızıl Tarım Şanlıurfaspor'la rövanşta evinde 90+6'ncı dakikada Muhammed Enes Gök'ün attığı golle 1-1 berabere kalıp adını finale yazdıran Muğlaspor büyük coşku yaşadı.

Şanlıurfaspor'da 17'nci dakikada Çınar'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 geriye düşen ve uzun süre sahada yenik kalan Muğlaspor tam maç uzayacakken hayati bir golle finali kaptı. Muhammed Enes'in fileleri havalandırmasının ardından Muğla Atatürk Stadı adeta bayram yerine döndü. Oyuncular ve teknik ekip gol sonrası sahada kenetlenirken, tribünleri dolduran Muğlasporlular da coşkuya ortak oldu.

Başkan Menaf Kıyanç da finali bu maçta oğluna destek olmak için Batman'dan Muğla'ya gelen annesine sarılarak kutladı.

3 YILDA 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU

Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp üst üste iki şampiyonlukla 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig'de sezon boyunca zirve yarışı veren ancak hedefe ulaşamayan yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Elazığspor oldu. Yarı finalde Adana 01 FK'yı her iki maçta da yenerek eleyen Elazığspor normal sezonu 3'üncü sırada bitirdi.

Muğlaspor ile Elazığspor arasındaki final maçı 10 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kazanan takım adını 1'inci Lig'e yazdıracak. Finalin nerede oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı.

Teknik direktör Mustafa Sarıgül, zorlu bir seriyi geride bıraktıklarını belirterek, "Tamamen finale odaklanacağız. Elazığspor'la tarihi bir maça çıkacağız. Çok iyi hazırlanıp finalde gerekeni yapacağız" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
