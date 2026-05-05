05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Monaco'dan Barış Alper Yılmaz hamlesi

Monaco, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor. Fransız kulübü, Barış'ı ikna etmesi halinde bonservis olarak şartları sonuna kadar zorlayacak.

calendar 05 Mayıs 2026 10:10
Haber: Fanatik
Galatasaray'da sezon başında Arabistan'ın NEOM kulübüne gitmekten son anda vazgeçen ve ücretine ciddi iyileştirme yapılan Barış Alper Yılmaz, yükselen performansıyla Avrupa ekiplerinin radarında olmayı sürdürüyor.

Premier Lig ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Barış'ın en ciddi talibinin ise Monaco olduğu belirtildi. Fransız kulübü, Barış'ı ikna etmesi halinde bonservis olarak şartları sonuna kadar zorlayacak.

Özellikle Dünya Kupası sonrasında Barış Alper'le ilgili sürecin hareketlenmesi muhtemel görünüyor.

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol attı ve 15 asist yaptı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
