Monaco'dan Barış Alper Yılmaz hamlesi

Galatasaray'da sezon başında Arabistan'ın NEOM kulübüne gitmekten son anda vazgeçen ve ücretine ciddi iyileştirme yapılan Barış Alper Yılmaz, yükselen performansıyla Avrupa ekiplerinin radarında olmayı sürdürüyor.
Premier Lig ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Barış'ın en ciddi talibinin ise Monaco olduğu belirtildi. Fransız kulübü, Barış'ı ikna etmesi halinde bonservis olarak şartları sonuna kadar zorlayacak.
Özellikle Dünya Kupası sonrasında Barış Alper'le ilgili sürecin hareketlenmesi muhtemel görünüyor.
Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol attı ve 15 asist yaptı.
