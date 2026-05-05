04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Manchester City ağır yara aldı, Arsenal'e piyango vurdu!

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı.

calendar 04 Mayıs 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 00:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City ağır yara aldı, Arsenal'e piyango vurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

43. dakikada Jeremy Doku ile öne geçen Manchester City'ye, 68. dakikada Thiemo Barry cevap verdi.

73. dakikada Jake O'Brien ile öne geçen Everton, 81. dakikada bir kez daha Barry'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

83. dakikada Erling Haaland ile umutlanan Manchester City, 90+7. dakikada yeniden Doku'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Premier League'de bir maçı eksik olan Manchester City, puanını 71'e yükselterek sezonun bitimine 3 hafta kala lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.

David Moyes yönetimindeki Everton ise puanını 48'e çıkardı. 

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Brentford'u sahasında ağırlayacak. Everton ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.