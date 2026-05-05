Manchester City ağır yara aldı, Arsenal'e piyango vurdu!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
43. dakikada Jeremy Doku ile öne geçen Manchester City'ye, 68. dakikada Thiemo Barry cevap verdi.
73. dakikada Jake O'Brien ile öne geçen Everton, 81. dakikada bir kez daha Barry'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
M. City savunmasında İ-NA-NIL-MAZ hata! 😮
83. dakikada Erling Haaland ile umutlanan Manchester City, 90+7. dakikada yeniden Doku'nun golüyle beraberliği yakaladı.
M. City, 5 dakikada kalesinde 2 gol gördü! ⚽️⚽️

Neler oluyor!!!! 😮
Bu sonucun ardından Premier League'de bir maçı eksik olan Manchester City, puanını 71'e yükselterek sezonun bitimine 3 hafta kala lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.
David Moyes yönetimindeki Everton ise puanını 48'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Brentford'u sahasında ağırlayacak. Everton ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.