Gençlerbirliği'nde ikinci Volkan Demirel dönemi sona erdi

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.



Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.





Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.



Bu süreçteki tek galibiyetini 31. haftada Kocaelispor'u 1-0 yenerek elde eden Gençlerbirliği, son maçında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düşme hattına geriledi. Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu 8 maçta sadece 2 gol kaydetti.



Başkent ekibi, Demirel yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçının ardından kırmızı kart görmüştü.



Gençlerbirliği'ni bu sezon Volkan Demirel (2 kez görev yaptı) dışında teknik direktörler Hüseyin Eroğlu, Metin Diyadin ve Levent Şahin çalıştırdı.



Söz konusu teknik adamların, bu sezonki Süper Lig performansları ise şöyle :





Teknik direktör Maç G B M Hüseyin Eroğlu 10 2 2 6 Volkan Demirel (1. dönem) 5 2 - 3 Metin Diyadin 6 2 2 2 Levent Şahin 2 - 1 1 Volkan Demirel (2. dönem) 8 1 1 6





Not: Sezonun ilk yarısında 0-0 biten Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında, takımın başında Özcan Bizati yer aldı.





İstikrarı yakalayamayan başkent temsilcisi, Süper Lig'de 32. hafta sonunda 28 puanla 16. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ligde son iki maçını Kasımpaşa ve Trabzonspor ile yapacak.



Kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ile ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak.



Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde 6 Mart 2026'da göreve başlamış ve yalnızca 59 gün takımın başında kalmıştı. Bu süreçte kırmızı-siyahlılar, 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken; maç başına 0.78 puan ortalaması yakaladı.



Demirel, sezon içerisinde daha önce 31 Ekim 2025 ile 11 Aralık 2025 tarihleri arasında da kısa süreli bir görev üstlenmişti. Bu ilk periyotta ise 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan genç teknik adam, 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.







