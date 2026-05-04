Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.



A Spor'un haberine göre gelecek sezon golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR



30 yaşındaki futbolcuyla görüşme yapıldığı ve Gineli santrforun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



Öte yandan Fenerbahçe'de yeni yönetime konuyla ilgili rapor sunulacağı belirtildi.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Guirassy'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.



PERFORMANSI



Serhou Guirassy bu sezon Alman ekibinde toplam 44 karşılaşmada boy gösterdi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 20 gol ve 6 asistle oynadı.



