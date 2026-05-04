04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-034'
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-235'
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy

Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen golcü Serhou Guirassy'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 04 Mayıs 2026 18:26
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. 

A Spor'un haberine göre gelecek sezon golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki futbolcuyla görüşme yapıldığı ve Gineli santrforun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni yönetime konuyla ilgili rapor sunulacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Guirassy'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

PERFORMANSI

Serhou Guirassy bu sezon Alman ekibinde toplam 44 karşılaşmada boy gösterdi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 20 gol ve 6 asistle oynadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.