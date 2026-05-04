04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-034'
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-235'
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica

Beşiktaş, Milot Rashica'nın uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

calendar 04 Mayıs 2026 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 19:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanan Milot Rashica hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.