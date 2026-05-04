04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Merkezefendi Basket'ten basketbolda tarihi başarı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Avrupa Kupalarına katılmayı garantileyerek önemli bir başarı sağladı.

04 Mayıs 2026 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Büyükçekmece'yi 98-87 mağlup ederek bitime 1 hafta kala sezonu 9'uncu sırada tamamlamayı garantiledi.

Denizli temsilcisi bu sonuçla yalnızca kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek önemli bir eşiği de geride bıraktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan antrenör Zafer Aktaş, maçın kendisi adına özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Merkezefendi'de beşinci sezonunu geçirip takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden Avrupa'ya kadar taşıyan Zafer Aktaş, elde edilen başarının kulüp açısından tarihi bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "5 yıldır bu kulüpteyim ve en iyi derecemizi aldık. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Her maç adeta final gibi. Bu ortamda bu derece çok değerli. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik. Bundan sonrası kulübün vizyonuyla ilgili. Eğer yatırımlar artarak devam ederse Avrupa sahnesi bizim için çok önemli bir fırsat olabilir" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
