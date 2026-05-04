Merkezefendi Basket'ten basketbolda tarihi başarı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Büyükçekmece'yi 98-87 mağlup ederek bitime 1 hafta kala sezonu 9'uncu sırada tamamlamayı garantiledi.



Denizli temsilcisi bu sonuçla yalnızca kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek önemli bir eşiği de geride bıraktı.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan antrenör Zafer Aktaş, maçın kendisi adına özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.



Merkezefendi'de beşinci sezonunu geçirip takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden Avrupa'ya kadar taşıyan Zafer Aktaş, elde edilen başarının kulüp açısından tarihi bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "5 yıldır bu kulüpteyim ve en iyi derecemizi aldık. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Her maç adeta final gibi. Bu ortamda bu derece çok değerli. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik. Bundan sonrası kulübün vizyonuyla ilgili. Eğer yatırımlar artarak devam ederse Avrupa sahnesi bizim için çok önemli bir fırsat olabilir" diye konuştu.



