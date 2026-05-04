Avrupa'da ikinci şampiyon Inter!

İtalya'da (Serie A) bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter, Avrupa'nın 5 büyük liginde zafere ulaşan ikinci takım oldu.



İngiltere'de (Premier Lig) Arsenal, İspanya'da (LaLiga) Barcelona ve Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Almanya'da (Bundesliga) ise Bayern Münih, iki hafta önce şampiyonluğunu ilan etmişti.



İtalya'da şampiyon Inter



Serie A'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, sahasında Parma'yı Marcus Thuram ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 2-0 yenerek bitime üç hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



İtalya'da zirveyi takip eden takımlar Napoli, Milan, Juventus ve Como puan kaybı yaşadı.



Como ile Napoli'nin 0-0 ve milli oyuncu Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus ile Hellas Verona'nın 1-1 berabere kaldığı haftada Sassuolo ise Milan'ı 2-0 yendi.



Udinese, evinde Torino'u 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekipte Emirhan İlkhan, mücadelede 57 dakika görev yaptı.



Inter, 35. haftada 82 puana ulaştı ve en yakın rakibi Napoli ile arasındaki farkı 12'ye çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.



Ligde Pisa ve Hellas Verona'nın ise küme düşmesi kesinleşti.



Barcelona şampiyonluğa bir adım uzaklıkta



LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in golleriyle 2-0 yenerek art arda 10. galibiyetine ulaştı.



İnişli çıkışlı performans sergileyen Real Madrid, Espanyol'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.



Villarreal'in evinde Levante'yi 5-1 yendiği haftada Atletico Madrid ise deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup etti.



Ligin 34. haftasında Barcelona, 88 puana ulaştı ve takipçisi Real Madrid ile arasındaki 11 puanlık farkı korudu. Barcelona, 10 Mayıs Pazar günü Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"da bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.



Arsenal maç fazlasıyla lider



Premier Lig'de Arsenal, sahasında Fulham'ı Viktor Gyökeres (2) ve Bukayo Saka'nın attığı gollerle 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.



Haftanın maçında Manchester United, evinde Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve art arda üçüncü galibiyetini aldı.



Newcastle United, konuk ettiği Brighton'ı 3-1'lik skorla geçti. Konuk ekipte Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.



Bournemouth, Enes Ünal'ın 80. dakikada oyuna girdiği maçta konuk ettiği Crystal Palace'ı 3-0 yendi.



Tottenham ise Aston Villa deplasmanında 2-1 galip gelerek düşme hattından çıkmayı başardı.



Ligde 35. haftanın ardından Arsenal, 76 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. İki maçı eksik Manchester City 70, Manchester United 64, Liverpool ve Aston Villa ise 58'er puan topladı.



PSG evinde bir puana razı oldu



Ligue 1'de lider PSG, sahasında Lorient ile 2-2 berabere kaldı.



Ev sahibi takımın gollerini Ibrahim Mbaye ve Warren Zaire Emery, Lorient'ın gollerini ise Pablo Pagis ve Tosin Aiyegun kaydetti.



Lens, Nice deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek zirveye yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.



Olimpik Lyon'un sahasında Rennes'i 4-2 yendiği haftada Lille ise evinde Le Havre ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de Berke Özer, 90 dakika takımının kalesini korudu.



Metz ise sahasında Monaco'ya 2-1 yenildi ve ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.



Ligin 32. haftasında PSG, 70 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 64, Lyon 60 ve Lille 58 puan elde etti.



Şampiyon Bayern Münih bir puanla yetindi



Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, sahasında Heidenheim ile 3-3 berabere kaldı.



Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Bavyera ekibi, Leon Goretzka (2) ve Michael Olise'nin golleriyle bir puan elde etti. Konuk takımın gollerini Budu Zivzivadze (2) ve Eren Dinkçi attı.



Borussia Mönchengladbach, evinde Borussia Dortmund'u 1-0'lık skorla geçti. Konuk takımda Salih Özcan, 76. dakikada oyuna girdi.



Haftanın öne çıkan maçında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Leipzig'i 4-1 yendi ve rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Hoffenheim, evinde Stuttgart ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi. Stuttgart'ta Atakan Karazor, 69. dakikada kırmızı kart gördü.



Union Berlin ise sahasında Cenk Özkacar'ın 90 dakika görev yaptığı Köln ile 2-2 berabere kaldı.



Şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden Bayern Münih, 32 haftası geride kalan ligde 83 puana ulaştı. Borussia Dortmund 67, Leipzig 62, Bayer Leverkusen, Stuttgart ve Hoffenheim 58'er puan topladı.



