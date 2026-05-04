04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi hakkında konuştu.

calendar 04 Mayıs 2026 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 13:44
Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un başkanı Ahmet Dal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KANTE VE FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için konuşan Ahmet Dal "Fenerbahçe, Kante'ye devre arasında 14,5 Milyon euro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig'de ilk 10'da bitirebilecek düzeydedir. İkinci sene 11 Milyon euro, üçüncü sene 11 Milyon euro alacak ve biliyoruz ki bu sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor." ifadelerini kullandı.

YAKUP KIRTAY'IN TRANSFERİ

Adı büyük takımlarla anılan 22 yaşındaki defans oyuncusu Yakup Kırtay hakkında konuşan başkan Ahmet Dal "Transfer yasağı döneminde altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimize ilk profesyonel sözleşmesini biz imzalamıştık. Yakup geçen sene de kulüplerin radarındaydı ama biz onun kalmasını istedik, o da bizi yanıltmadı. Birçok kulüpten Yakup için teklif alıyoruz, Avrupa'dan da durumunu soranlar oldu ama Yakup Kırtay'ın Erzurumspor'daki misyonunu tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
