Dillon Brooks, NBA'in 'en çok şikayet eden' 5 oyuncusunu açıkladı

Phoenix Suns forveti Dillon Brooks, savunma yaptığı oyuncular arasında en fazla şikayet eden isimleri açıkladı.



"Million Dollaz Worth of Game" programına katılan Brooks, kendisine yöneltilen soru üzerine NBA'de en çok yakınan oyuncular listesini paylaştı.



Brooks'un listesinde Luka Doncic, LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo ve eski takım arkadaşı Jaren Jackson Jr. yer aldı.



Özellikle Los Angeles Lakers yıldızları Doncic ve LeBron James'in, kendisine karşı oynarken en fazla şikayet eden oyuncular olduğunu belirtti.



Rakiplerinin sinirlerine dokunma konusundaki başarısıyla bilinen Brooks, bu sezon 17 teknik faulle NBA'de bu alanda zirvede yer aldı.



Sahadaki zaman zaman abartılı davranışlarına rağmen Brooks, performansıyla da dikkat çekti. Başarılı oyuncu sezonu maç başına 20.2 sayı, 3.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamlayarak kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.



