04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Dillon Brooks, NBA'in "en çok şikayet eden" 5 oyuncusunu açıkladı

Phoenix Suns forveti Dillon Brooks, savunma yaptığı oyuncular arasında en fazla şikayet eden isimleri açıkladı.

calendar 04 Mayıs 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
"Million Dollaz Worth of Game" programına katılan Brooks, kendisine yöneltilen soru üzerine NBA'de en çok yakınan oyuncular listesini paylaştı.

Brooks'un listesinde Luka Doncic, LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo ve eski takım arkadaşı Jaren Jackson Jr. yer aldı.

Özellikle Los Angeles Lakers yıldızları Doncic ve LeBron James'in, kendisine karşı oynarken en fazla şikayet eden oyuncular olduğunu belirtti.

Rakiplerinin sinirlerine dokunma konusundaki başarısıyla bilinen Brooks, bu sezon 17 teknik faulle NBA'de bu alanda zirvede yer aldı.

Sahadaki zaman zaman abartılı davranışlarına rağmen Brooks, performansıyla da dikkat çekti. Başarılı oyuncu sezonu maç başına 20.2 sayı, 3.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamlayarak kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
