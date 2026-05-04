Volkan Demirel dondu kaldı: 'Benim için goldür'

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Başkent ekibi, 17. dakikada Tiago Çukur'un golüne engel olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak küme düşme potasına geriledi.Karagümrük-Gençlerbirliği maçının 65. dakikasında yaşanan pozisyon ise maçın önüne geçti. Ceza sahasında Goutas'ın kafa vuruşunu kaleci Grbic son anda çıkardı. Başkent ekibinin oyuncuları ve teknik heyet, bu topun çizgiyi geçtiğini düşünerek yoğun itirazlarda bulundu. Hakem ise devam kararı verdi.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel son düdükle beraber bir süre hareketsiz kaldı. Sonrasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yanına doğru ilerledi. Diyalogların ardından Demirel, koridorda kırmızı kart gördü. Volkan Demirel, basın toplantısına çıkmak üzereyken kırmızı karttan haberi oldu ve basın toplantısına çıkamadı.Demirel, flaş röportajda ise yayıncı kuruluşa şunları söyledi:"Ne düşünelim... Herkesin izlediği bir maç izledik. İlk yarıda ve ikinci yarıda çok üstündük. Bir tane duran toptan pozisyon verdik. Duran toptan önce faul de yok. Bugün hakem, iki tane çizgiden top çıktı diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Ben kaleci olduğum için anlıyorum, o topa geriden hamle yaparsınız, başka türlü ağlarla buluşur.En azından 1 puan almamız gerekirdi. Kazanacak oyunu oynadık. Rakip kaleci çok iyiydi. 1 tane penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içinde var ama verilmeyen bir golümüz var. Buna VAR karışıyor mu karışamıyor mu, yan hakem orta sahaya koştu. Bu golü kim vermiyor? Anlamıyorum. Yazık oldu. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Kasımpaşa maçı var, onu kazanıp mücadelemizi devam ettireceğiz."Geceye damga vuran pozisyon, Trio'da da yorumlandı. Bahattin Duran pozisyonla alakalı, "Çok ufak da olsa file görüyorum. Bu şu demek; top kale direklerinin bize göre sağına geçmiş. Ben santimetrelerle de olsa fileyi görüyorsam benim için goldür. Gol olmaması için topun bu direklere temas ediyor olması lazımdı. Zor bir pozisyon ama ben bu haliyle gol olarak görüyorum." dedi.Bülent Yıldırım ise, "Sahada olan biri olarak bu kararın gol olması gerekirdi. Riva'da da bulunmuş biri olarak bizim gördüğümüz netlikteki görüntülerle VAR hakemi bu tespiti yapamaz. En ufak şüphe dahi olsa karışamaz, bir de o gözle değerlendirmek lazım. Coğrafik olarak bu kanıtlanabiliyor mu?" sözlerini sarf etti.Deniz Çoban ise pozisyona dair şu yorumu yaptı: "Ben VAR'da olsam yüzde yüz çizgi ile ilişiği kesilmiş diyemiyorum. Geçmiş de olabilir ama tamamen farazi olur. Online teknoloji olması lazım bunun için."