Bastoni için Barcelona açıklaması

Inter Başkanı Beppe Marotta, hakkında Barcelona'ya transfer haberleri çıkan Alessandro Bastoni ile ilgili konuştu.



Marotta, Barcelona'nın İtalyan stopere ilgisini doğruladı ancak somut bir gelişme olmadığını söyledi.



Beppe Marotta, "Barcelona'nın ilgisi doğru, bunu saklamıyorum ancak henüz somut bir şey yok. Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse gider, şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz." dedi.



Inter ile şampiyonluk sevinci yaşayan 27 yaşındaki Bastoni, bu sezon 38 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.



