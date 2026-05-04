04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Bastoni için Barcelona açıklaması

Inter Başkanı Beppe Marotta, Barcelona'nın Alessandro Bastoni'ye ilgisini doğruladı ancak transfer için henüz somut bir şey olmadığını söyledi.

calendar 04 Mayıs 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter Başkanı Beppe Marotta, hakkında Barcelona'ya transfer haberleri çıkan Alessandro Bastoni ile ilgili konuştu.

Marotta, Barcelona'nın İtalyan stopere ilgisini doğruladı ancak somut bir gelişme olmadığını söyledi.

Beppe Marotta, "Barcelona'nın ilgisi doğru, bunu saklamıyorum ancak henüz somut bir şey yok. Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse gider, şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz." dedi.

Inter ile şampiyonluk sevinci yaşayan 27 yaşındaki Bastoni, bu sezon 38 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
