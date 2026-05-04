Kazımcan Karataş belirsizliği!

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Kazımcan Karataş'ın geleceği büyük bir merak konusu oldu.
Başakşehir'e sezon sonuna kadar kiralanan 23 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibinde rotasyonun önemli parçalarından biri olmayı başardı. Başakşehir, Kazımcan Karataş'ı kadroda tutmak istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda takıma geri dönecek Kazımcan Karataş'ı özellikle profesyonelliğiyle takdir ediyor. Başarılı teknik adam, buna rağmen 23 yaşındaki oyuncuyu rotasyonda Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın gerisinde görüyor.
Galatasaray'a geri dönecek Kazımcan Karataş da düzenli olarak forma giymek istiyor. Genç sol bekin geleceğinin sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.
Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olduğu Başakşehir'de şu ana kadar 9 maçta 2 asist yaptı.
Başakşehir'e sezon sonuna kadar kiralanan 23 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibinde rotasyonun önemli parçalarından biri olmayı başardı. Başakşehir, Kazımcan Karataş'ı kadroda tutmak istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda takıma geri dönecek Kazımcan Karataş'ı özellikle profesyonelliğiyle takdir ediyor. Başarılı teknik adam, buna rağmen 23 yaşındaki oyuncuyu rotasyonda Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın gerisinde görüyor.
Galatasaray'a geri dönecek Kazımcan Karataş da düzenli olarak forma giymek istiyor. Genç sol bekin geleceğinin sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.
Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olduğu Başakşehir'de şu ana kadar 9 maçta 2 asist yaptı.