04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Kazımcan Karataş belirsizliği!

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Kazımcan Karataş'ın geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.

calendar 04 Mayıs 2026 10:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kazımcan Karataş belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan Kazımcan Karataş'ın geleceği büyük bir merak konusu oldu.

Başakşehir'e sezon sonuna kadar kiralanan 23 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibinde rotasyonun önemli parçalarından biri olmayı başardı. Başakşehir, Kazımcan Karataş'ı kadroda tutmak istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda takıma geri dönecek Kazımcan Karataş'ı özellikle profesyonelliğiyle takdir ediyor. Başarılı teknik adam, buna rağmen 23 yaşındaki oyuncuyu rotasyonda Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın gerisinde görüyor.

Galatasaray'a geri dönecek Kazımcan Karataş da düzenli olarak forma giymek istiyor. Genç sol bekin geleceğinin sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olduğu Başakşehir'de şu ana kadar 9 maçta 2 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.