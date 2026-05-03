03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
0-0
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
2-1
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-1
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
1-1
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
0-062'
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
1-0
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
1-1
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
1-1
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
1-0
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
1-1
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
1-2
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
3-0
03 Mayıs
Lyon-Rennes
4-2
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
0-289'
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
1-1
03 Mayıs
Inter-Parma
2-0
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-1
03 Mayıs
Paris FC-Brest
4-0
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0

Gençlerbirliği, küme düşme hattına geriledi!

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala küme düşme hattına geriledi.

calendar 03 Mayıs 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, sezonun bitimine 2 hafta kala 28 puanla 16. sıraya geriledi.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin 32. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 28 puanda kalan Gençlerbirliği, 16. sıraya geriledi.

Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Volkan Demirel ile başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 10 maç sonra galibiyet hasretine son vermişti.

Ligin 33. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Gençlerbirliği, 34. hafta maçında ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ligde 32. haftanın ardından küme düşme hattının hemen üstünde 15. sıradaki Antalyaspor'un ve 14. sıradaki Eyüpspor'un 29'ar puanı bulunuyor.

Küme düşmeme mücadelesi veren diğer takımlardan Zecorner Kayserispor, 27 puanla 17'nci, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 24 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
