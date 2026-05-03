Gençlerbirliği, küme düşme hattına geriledi!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, sezonun bitimine 2 hafta kala 28 puanla 16. sıraya geriledi.



Kırmızı-siyahlı takım, ligin 32. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.



Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Volkan Demirel ile başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 10 maç sonra galibiyet hasretine son vermişti.



Ligin 33. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Gençlerbirliği, 34. hafta maçında ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Ligde 32. haftanın ardından küme düşme hattının hemen üstünde 15. sıradaki Antalyaspor'un ve 14. sıradaki Eyüpspor'un 29'ar puanı bulunuyor.



Küme düşmeme mücadelesi veren diğer takımlardan Zecorner Kayserispor, 27 puanla 17'nci, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 24 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.



