03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
17:00
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
14:30
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
14:30
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
14:30
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
14:30
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
14:30
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
14:30
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
15:30
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
15:30
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
15:00
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
15:30
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
13:15
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
17:15
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
16:30
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
16:00
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
15:00
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
13:30
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
16:00
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
16:00
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç men cezası alan Brezilyalı kaleci Ederson'a Al Nassr talip oldu.

calendar 03 Mayıs 2026 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 11:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor beraberliği sonrası Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını oldukça zora sokmuş ve yönetim nezdinde bazı kararlar almıştı.

Derbi sonrası yapılan toplantıda Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, kulübü 6-7 Haziran tarihlerinde seçime götüreceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması, seçim sonrası başa geçecek yönetim ve teknik adam etrafında şekillenecek.

Bununla birlikte, sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler hakkında transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Çaykur Rizespor maçında yaptığı kritik hata sebebiyle oluşan puan kaybının ardından derbide kırmızı kart gören Ederson, taraftarlardan özür dilemişti.

SON MAÇINA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Derbi yenilgisinin ardından PFDK'dan 3 maç men cezası alan Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe kariyerindeki son maçına Galatasaray karşısında çıkmış olabilir.

EDERSON İÇİN YENİ TALİPLER

Adı transfer dedikodularıyla anılan Ederson için yeni taliplerin olduğu öğrenildi.

AL NASSR ONU İSTİYOR

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre 32 yaşındaki kaleci ile, Al Hilal'in ardından, Cristiano Ronaldo'nun yüzde 15'lik hissesinin bulunduğu Al Nassr ilgileniyor.

22 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, sözleşmesinde 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ederson'u, bu bedelin peşin ve eksiksiz ödenmesi halinde bırakacak. 

BİR BREZİLYA KULÜBÜ DE TALİP

Haberde, bir Brezilya kulübünün de durumu yakından takip ettiği ve Ederson'u transfer etmek istediği öğrenildi.

PEŞİN ÖDEMEYİ DERT ETMİYORLAR

Ekonomik şartlar Brezilya kulüpleri için zorlayıcı olsa da, Suudi ekipler için aynı durum geçerli değil. Al-Hilal ve Al-Nassr'ın bu bedeli karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu ve peşin ödeme şartını sorun olarak görmediği ifade ediliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
