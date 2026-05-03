Ve Trump DÖNDÜ! Dünya Kupası kararı...

Dünya Kupası öncesi turnuvaya katılacak mı sorusunu aylar önce o sormaya başlamıştı. "Güvenlikleri açısından uygun görmüyorum" demişti. Şimdi aynı kişi Oval Ofis'te soru alıyor ve şöyle diyor: "Gianni bunu söylediyse tamam. Oynasalar da olur." Trump döndü. İran gidiyor.



TRUMP'IN DÖNÜŞÜ



30 Nisan Perşembe, Vancouver. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 76. FIFA Kongresi'nin açılışında kürsüye çıktı ve ilk cümleyi doğrudan İran'a ayırdı. Sky Sports'un aktardığına göre Infantino şunları söyledi: "Başka bir şey söylemek ya da yazmak isteyenler için hemen netleştireyim: İran elbette 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Ve elbette İran ABD'de oynayacak. Bunun nedeni çok basit: Birleşmek zorundayız. İnsanları bir araya getirmek zorundayız."



Aynı gün Oval Ofis'te basın toplantısı yapan Trump'a bu açıklama soruldu. Kısaydı ve netti: "Gianni bunu söylediyse tamam. Biliyor musunuz? Oynasalar da olur. Gianni harika biri, arkadaşım. Konuştu, ben de 'ne istersen yap' dedim. Alabilirsiniz, almak zorunda değilsiniz. Muhtemelen iyi bir takımları var."



Gazetecilerden biri "İran kazanırsa ne olur?" diye sordu. Trump güldü ve şöyle karşılık verdi: "Kazanırlarsa bunu düşünmek zorunda kalırım. Bunu düşünmem gerekecek. Ne dersiniz, oynasalar da olur. Gianni muazzam biri."



BU DÖNÜŞ NEDEN ÖNEMLİ?



Trump bu konuya aylar önce kendisi girmişti. Mart ayında Truth Social'da yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı: "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na davetlidir, ancak kendi hayat ve güvenlikleri açısından orada bulunmalarının uygun olmadığını düşünüyorum."



Bu cümle İran'ın katılımını neredeyse imkânsız hale getiriyordu — çünkü ev sahibi ülkenin başkanı güvenlik için "uygun değil" diyordu. Şimdi aynı isim "oynasalar da olur" diyor. Turnuvaya 39 gün kaldı.



İRAN KONGREDE YOKTU — 211'DEN SADECE O



Bu dönüşün tam da ihtiyaç duyulduğu bir anda gelmesi ayrıca dikkat çekiciydi. Çünkü 211 FIFA üyesi arasından o gün yalnızca İran "yok" olarak kayıt altına alınmıştı. Delege çağrısında İran'ın adı okunduğunda yanıt gelmedi.



İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ve heyeti, geçerli vizelerine rağmen Salı gecesi Toronto'da geri çevrilmişti. İki delegenin Kanada'ya giriş izni aldığını ancak heyetin bir üyesinin reddedilmesinin ardından hepsinin gitmemeyi tercih ettiğini öğrendi.



Taj eski bir İran Devrim Muhafızları (IRGC) komutanı. Kanada 2024'te IRGC'yi terör örgütü ilan etmişti. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand olayın "kasıtsız" olduğunu ima etti.



FIFA bu olay üzerine İran heyetiyle Cenevre'deki genel merkezde bizzat görüşme ayarlayacağını açıkladı.



KONGRE'NİN BİR SAHNESİ: RAJOUB EL SIKMADI



Kongreyi daha da gündeme taşıyan bir diğer an ise Filistin-İsrail gerginliğiydi. CBC News ve Sky Sports'un aktardığına göre Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile İsrail FA Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı sahneye davet etti. Amaç iki tarafı yan yana getirmek ve sembolik bir birlik görüntüsü sunmaktı.



Rajoub sahneye çıktı. Ancak Infantino'nun el sıkışma davetine yanıt vermedi. Suliman'ın yanına gitmedi. Sahnede bağırdığı duyuldu: "We are suffering — Acı çekiyoruz."



Rajoub konuşmacı kürsüsünde Infantino'nun girişimini sabote eden anı şöyle anlattı: "Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden biriyle el sıkar mıydım? Sanmıyorum. Hayır, el sıkmak zorunda değilim."



Rajoub aynı gün basın toplantısında FIFA'nın tutumunu eleştirirken şöyle dedi: "FIFA'ya tüzüğünü adaletle, mantıkla uygulamasını talep ediyorum."



İsrail FA Genel Müdürü Yariv Teper ise fırsatçı olarak nitelendirdiği bu anın ardından gazetecilerle konuştu ve el sıkışmayı reddedilmesini "dünyanın önünde kaçırılmış bir fırsat" olarak tanımladı.



FIFA bu anın "siyasete yer yoktur" söylemiyle çeliştiğini fark edecek kadar farkındaydı — ama kontrolü elinde tutamadı.



INFANTİNO: "2027'DE YENİDEN ADAYIM"



Kongre, Infantino'nun konuşmasıyla kapandı. Sky Sports'un aktardığına göre FIFA Başkanı 2027'de yeniden aday olacağını duyurdu. Bu adaylık kabul edilirse görevi 2031'e uzayacak ve 2030 Dünya Kupası'na da başkanlık etmiş olacak — toplamda 15 yıl.



Infantino ayrıca kitleye şunu da söyledi: "2027-2030 dönemi için 14 milyar dolar projeksiyon yapıyoruz. Benden söylemesini isteyin — bunun çok daha üzerinde yapacağız."



The Globe and Mail'in kongre analizinde şu cümle öne çıktı: "FIFA'nın yıllık kongresi, Dünya Kupası'na altı hafta kala jeopolitik gerilimin gölgesinde toplandı. İran'ın yokluğu, Filistin-İsrail sahnesi ve bilet fiyatlarına yönelik öfke — 'futbol dünyayı birleştirir' söylemiyle gerçeklik arasındaki mesafenin ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi."



Trump "oynasalar da olur" dedi. Infantino "kesinlikle gelecekler" dedi. İran heyeti ise o gün Vancouver'da yoktu.



İRAN'IN DÜNYA KUPASI GRUBU (G Grubu):

15 Haziran — Yeni Zelanda (Los Angeles)

21 Haziran — Belçika (Los Angeles)

26 Haziran — Mısır (Seattle)