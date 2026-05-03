03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
17:00
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
2-024'
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-024'
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
0-024'
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
0-024'
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
0-023'
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-023'
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
15:30
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
15:30
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
15:00
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
15:30
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-179'
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
17:15
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
16:30
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
16:00
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
15:00
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-058'
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
16:00
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
16:00
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Ve Trump DÖNDÜ! Dünya Kupası kararı...

Haftalarca "güvenlikleri açısından uygun değil" diyen Trump, FIFA Başkanı Infantino'nun "İran kesinlikle orada olacak" açıklamasının ardından Oval Ofis'ten tek cümleyle geri adım attı: "Gianni bunu söylediyse tamam. Oynasalar da olur." Vancouver'daki FIFA Kongresi'nde ise Filistin-İsrail gerilimi sahneye taşındı.

calendar 03 Mayıs 2026 12:17 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Ve Trump DÖNDÜ! Dünya Kupası kararı...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya Kupası öncesi turnuvaya katılacak mı sorusunu aylar önce o sormaya başlamıştı. "Güvenlikleri açısından uygun görmüyorum" demişti. Şimdi aynı kişi Oval Ofis'te soru alıyor ve şöyle diyor: "Gianni bunu söylediyse tamam. Oynasalar da olur." Trump döndü. İran gidiyor.

TRUMP'IN DÖNÜŞÜ

30 Nisan Perşembe, Vancouver. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 76. FIFA Kongresi'nin açılışında kürsüye çıktı ve ilk cümleyi doğrudan İran'a ayırdı. Sky Sports'un aktardığına göre Infantino şunları söyledi: "Başka bir şey söylemek ya da yazmak isteyenler için hemen netleştireyim: İran elbette 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Ve elbette İran ABD'de oynayacak. Bunun nedeni çok basit: Birleşmek zorundayız. İnsanları bir araya getirmek zorundayız."

Aynı gün Oval Ofis'te basın toplantısı yapan Trump'a bu açıklama soruldu. Kısaydı ve netti: "Gianni bunu söylediyse tamam. Biliyor musunuz? Oynasalar da olur. Gianni harika biri, arkadaşım. Konuştu, ben de 'ne istersen yap' dedim. Alabilirsiniz, almak zorunda değilsiniz. Muhtemelen iyi bir takımları var."

Gazetecilerden biri "İran kazanırsa ne olur?" diye sordu. Trump güldü ve şöyle karşılık verdi: "Kazanırlarsa bunu düşünmek zorunda kalırım. Bunu düşünmem gerekecek. Ne dersiniz, oynasalar da olur. Gianni muazzam biri."

BU DÖNÜŞ NEDEN ÖNEMLİ?

Trump bu konuya aylar önce kendisi girmişti. Mart ayında Truth Social'da yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı: "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na davetlidir, ancak kendi hayat ve güvenlikleri açısından orada bulunmalarının uygun olmadığını düşünüyorum."

Bu cümle İran'ın katılımını neredeyse imkânsız hale getiriyordu — çünkü ev sahibi ülkenin başkanı güvenlik için "uygun değil" diyordu. Şimdi aynı isim "oynasalar da olur" diyor. Turnuvaya 39 gün kaldı.

İRAN KONGREDE YOKTU — 211'DEN SADECE O

Bu dönüşün tam da ihtiyaç duyulduğu bir anda gelmesi ayrıca dikkat çekiciydi. Çünkü 211 FIFA üyesi arasından o gün yalnızca İran "yok" olarak kayıt altına alınmıştı. Delege çağrısında İran'ın adı okunduğunda yanıt gelmedi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ve heyeti, geçerli vizelerine rağmen Salı gecesi Toronto'da geri çevrilmişti. İki delegenin Kanada'ya giriş izni aldığını ancak heyetin bir üyesinin reddedilmesinin ardından hepsinin gitmemeyi tercih ettiğini öğrendi.

Taj eski bir İran Devrim Muhafızları (IRGC) komutanı. Kanada 2024'te IRGC'yi terör örgütü ilan etmişti. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand olayın "kasıtsız" olduğunu ima etti.

FIFA bu olay üzerine İran heyetiyle Cenevre'deki genel merkezde bizzat görüşme ayarlayacağını açıkladı.

KONGRE'NİN BİR SAHNESİ: RAJOUB EL SIKMADI

Kongreyi daha da gündeme taşıyan bir diğer an ise Filistin-İsrail gerginliğiydi. CBC News ve Sky Sports'un aktardığına göre Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile İsrail FA Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı sahneye davet etti. Amaç iki tarafı yan yana getirmek ve sembolik bir birlik görüntüsü sunmaktı.

Rajoub sahneye çıktı. Ancak Infantino'nun el sıkışma davetine yanıt vermedi. Suliman'ın yanına gitmedi. Sahnede bağırdığı duyuldu: "We are suffering — Acı çekiyoruz."

Rajoub konuşmacı kürsüsünde Infantino'nun girişimini sabote eden anı şöyle anlattı: "Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden biriyle el sıkar mıydım? Sanmıyorum. Hayır, el sıkmak zorunda değilim."

Rajoub aynı gün basın toplantısında FIFA'nın tutumunu eleştirirken şöyle dedi: "FIFA'ya tüzüğünü adaletle, mantıkla uygulamasını talep ediyorum."

İsrail FA Genel Müdürü Yariv Teper ise fırsatçı olarak nitelendirdiği bu anın ardından gazetecilerle konuştu ve el sıkışmayı reddedilmesini "dünyanın önünde kaçırılmış bir fırsat" olarak tanımladı.

FIFA bu anın "siyasete yer yoktur" söylemiyle çeliştiğini fark edecek kadar farkındaydı — ama kontrolü elinde tutamadı.

INFANTİNO: "2027'DE YENİDEN ADAYIM"

Kongre, Infantino'nun konuşmasıyla kapandı. Sky Sports'un aktardığına göre FIFA Başkanı 2027'de yeniden aday olacağını duyurdu. Bu adaylık kabul edilirse görevi 2031'e uzayacak ve 2030 Dünya Kupası'na da başkanlık etmiş olacak — toplamda 15 yıl.

Infantino ayrıca kitleye şunu da söyledi: "2027-2030 dönemi için 14 milyar dolar projeksiyon yapıyoruz. Benden söylemesini isteyin — bunun çok daha üzerinde yapacağız."

The Globe and Mail'in kongre analizinde şu cümle öne çıktı: "FIFA'nın yıllık kongresi, Dünya Kupası'na altı hafta kala jeopolitik gerilimin gölgesinde toplandı. İran'ın yokluğu, Filistin-İsrail sahnesi ve bilet fiyatlarına yönelik öfke — 'futbol dünyayı birleştirir' söylemiyle gerçeklik arasındaki mesafenin ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi."

Trump "oynasalar da olur" dedi. Infantino "kesinlikle gelecekler" dedi. İran heyeti ise o gün Vancouver'da yoktu.

Vancouver FIFA Kongresi 

📋 211 üyeden yalnızca 1 devamsız: İran
🤝 Sahne krizi: Rajoub-Suliman el sıkışmayı reddetti
🗣️ Infantino: "İran kesinlikle gelecek"
🗣️ Trump: "Gianni bunu söylediyse tamam. Oynasalar da olur"
🗣️ Rajoub: "Acı çekiyoruz"
📢 Infantino: 2027'de yeniden aday

TRUMP'IN İRAN YOLCULUĞU:
Mart 2026 — Truth Social: "Güvenlikleri açısından uygun görmüyorum"
30 Nisan 2026 — Oval Ofis: "Oynasalar da olur"

İRAN'IN DÜNYA KUPASI GRUBU (G Grubu):
15 Haziran — Yeni Zelanda (Los Angeles)
21 Haziran — Belçika (Los Angeles)
26 Haziran — Mısır (Seattle)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.