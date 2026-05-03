03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
17:00
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
2-024'
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-024'
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
0-024'
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
0-024'
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
0-023'
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-023'
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
15:30
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
15:30
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
15:00
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
15:30
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-179'
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
17:15
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
16:30
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
16:00
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
15:00
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-058'
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
16:00
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
16:00
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Barış Göktürk'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması: "Bana ittifak teklif etti"

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, bir diğer aday Mehmet Ali Aydınlar'ın kendisini arayarak ittifak teklif ettiğini açıkladı.

calendar 03 Mayıs 2026 12:46 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 12:49
Haber: Sporx.com
Barış Göktürk'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması: 'Bana ittifak teklif etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 32. haftası geride kalırken Fenerbahçe'de seçim ateşi de yanmaya başladı.

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Barış Göktürk, bir diğer başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aydınlar'ın kendisini arayarak birlikte bir liste oluşturma teklifinde bulunduğunu belirten Göktürk, "Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti.

Mehmet Ali Aydınlar ile 3 saat oturdum görüştüm. Ben, mert ve dürüst bir insanım. 'Adaysan bana adayım de' dedim. 'Seninle ona göre konuşalım' dedim. 'Ama aday değilsen senin 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı maddi ve manevi Fenerbahçe'ye borcun var' dedim. Bana 'Kesinlikle aday değilim' demişti.

'Sponsor oldu, destek oldu' diyorlar. Aynı dönem Galatasaray'a da sponsor oldu. Çıkaralım bakalım son yıllarda Fenerbahçe'ye mi daha çok sponsor olmuş Galatasaray'a mı?" ifadelerini kullandı.

METİN ŞEN'İN AYRILIĞI HAKKINDA

Listesindeki Metin Şen'in ayrılığı hakkında da konuşan Barış Göktürk, "Kendisi bana Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmem için ısrarcı oldu. Benim başkanvekili olmam için ısrar etti. Bu benim için uygun değil." dedi.   


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.