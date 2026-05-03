Thorsten Fink: 'Fenerbahçe için oynamıyoruz'

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
3-1
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
4-1
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
1-190'
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
1-0
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
3-1
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
2-2
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
1-090'
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
2-2
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-3
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
4-1
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
1-1
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
1-1
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-0
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-4
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
1-2
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
0-0
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-2
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Thorsten Fink: "Fenerbahçe için oynamıyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 02 Mayıs 2026 23:05 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 00:11
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alman teknik adam, "Bence 1-1'i hızlı bulmak, maçın anahtarıydı. Defans arkasına koşularda ilk başlarda sıkıntı yaşadık. Yunus'u takip etmekte zorlandık. İkili mücadelelerde güçlü taraftık. Takım da oyun planını çok iyi uyguladı. Galatasaray güçlü ve zorlu bir takım. İyi oyunculara da sahipler. Biz de bugün birçok şeyi doğru yaptık. Defans arkası koşular, iki forvetimizin güzel servisleri... Genel anlamda iyiydik. Forvetlerimiz, rakip savunmaya çok zorluk yaşattı." dedi.

Fink, "İlk yarı bittikten sonra, soyunma odasında oyuncularıma boşlukların nerede olduğunu görüntülerle anlattım. Sıkıntı yaşadığımız yerleri gösterdim. Rakibin sol tarafından Barış'ın etkili girişimleri oldu. Bazı 2'ye 1'lere çözüm bulduk. Galatasaray, savunma hattını çok önde tutuyordu, defans arkası koşuların önemine değindim. Tam olarak bunları gerçekleştirdik ve istediğimizi aldık." diye konuştu.

Fink, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Galibiyeti Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a armağan eden Fink, "Oyunun ilk dakikalarında rakibin defans arkası koşularına cevap veremedik ve geriye düştük. Sonrasında takım halinde iyi reaksiyon gösterdik. İki forvetimiz de etkileyici performans gösterdi. Hem defans arkası koşu yapmada hem de sırtı dönük oyunda iyi oynadılar. Carlo Holse ve Tanguy Coulibaly de çok iyi oynadı. Diğer oyuncularımız da güzel performans gösterdi. Taraftarımız önünde böyle bir skorla galip gelmek bizim adımıza sevindiriciydi. Biz Fenerbahçe ya da Galatasaray için oynamıyoruz. Sadece Samsunspor için oynuyoruz. Açız, öz güvenimiz de yerinde. Böyle bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Fink, takımın sahadaki dizilişi hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Dizilişimiz 3-5-2 şeklindeydi. Başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Yunus ilk başlarda bize sıkıntı çıkardı. Yalçın Kayan'ı Yunus'la eşleştirdim. Sonrasında iyi bir performans gösterdik. Dizilişimizi çözmek kolay değil. Oyuncularımız adam adama oynadı ve bunu da çok iyi bir şekilde başardı. Rakibimizin önde baskı yapacağını biliyorduk. Defans hattını da önde tutuyorlar. İki uzun forvetle oynadık. Birinin topu tutması, diğerinin de koşu yapması gerekiyordu. Böyle bir strateji benimsedik. Fantastik bir maç oldu. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. Biz bir takım olduğumuzu bugün gösterdik. Kendi oyun planımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Hakemin katkısı olmadan bir maçı kazanabiliyorsanız o maç çok önemli hale geliyor. Hedefimiz belli. Son 2 maçı da kazanmamız gerekiyor. Küçük de olsa Avrupa şansı var. Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
