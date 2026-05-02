10 kişi Trabzonspor pes etmedi! Göztepe fırsatı kaçırdı!

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 bitti. Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta puanı son dakikalarda attığı golle kurtardı.
Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+3. dakikada Umut Nayir'den geldi.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyundan atıldı.
Bu beraberlik sonrası Trabzonspor puanını 66'ya yükseltti. Göztepe de 52 puana ulaştı. Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde kalan Göztepe, dördüncü olma şansını matematiksel olarak kaybetti.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.
FATİH TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke; Lovik, Nwakaeme, Zubkov ve Oulai'yi yedek kulübesine çekerken Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu ve Augusto'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Trabzonspor'un maç kadrosunda, eksik oyuncular nedeniyle 19 oyuncu yer aldı.
SALİH MALKOÇOĞLU İLK KEZ
Trabzonspor'da stoperde eksiklikler nedeniyle genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, ilk 11'de forma giydi.
Savic ve Batagov'un yokluğunda geçen hafta Lovik'i deneyen Fatih Tekke, bu kez altyapıdan yetişen Salih Malkoçoğlu'na ilk kez 11'de görev verdi.
TARAFTAR İLGİSİ AZ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan misafir takım tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
İki takım taraftarları arasında maç öncesi ve sonrasında dostluk gösterileri yapıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.
24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.
32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1
34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
