10 kişi Trabzonspor pes etmedi! Göztepe fırsatı kaçırdı!

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
3-1
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
4-1
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
0-1DUR
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
1-058'
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
1-158'
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
2-2
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
0-014'
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
1-287'
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-3
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
4-1
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
1-1
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
0-041'
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-0
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-4
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
0-0DA
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
0-0DA
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-2
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

10 kişi Trabzonspor pes etmedi! Göztepe fırsatı kaçırdı!

Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Göztepe matematiksel olarak dördüncü sıra için iddiasını kaybetti.

02 Mayıs 2026 22:04
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 bitti. Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta puanı son dakikalarda attığı golle kurtardı. 

Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+3. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyundan atıldı.

Bu beraberlik sonrası Trabzonspor puanını 66'ya yükseltti. Göztepe de 52 puana ulaştı. Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde kalan Göztepe, dördüncü olma şansını matematiksel olarak kaybetti.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.



FATİH TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke; Lovik, Nwakaeme, Zubkov ve Oulai'yi yedek kulübesine çekerken Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu ve Augusto'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Trabzonspor'un maç kadrosunda, eksik oyuncular nedeniyle 19 oyuncu yer aldı.

SALİH MALKOÇOĞLU İLK KEZ

Trabzonspor'da stoperde eksiklikler nedeniyle genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, ilk 11'de forma giydi.

Savic ve Batagov'un yokluğunda geçen hafta Lovik'i deneyen Fatih Tekke, bu kez altyapıdan yetişen Salih Malkoçoğlu'na ilk kez 11'de görev verdi.

TARAFTAR İLGİSİ AZ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan misafir takım tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

İki takım taraftarları arasında maç öncesi ve sonrasında dostluk gösterileri yapıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.
24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.
32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1
34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
