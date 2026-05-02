Vakıfbank'tan mucizevi geri dönüş: FİNAL!

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
1-151'
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
1-150'
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
0-252'
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
1-113'
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-270'
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
3-186'
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
0-151'
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-085'
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-384'
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-058'
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Vakıfbank'tan mucizevi geri dönüş: FİNAL!

Temsilcimiz Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Imoco Conegliano'ya karşı tarihi bir geri dönüş yaparak 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

calendar 02 Mayıs 2026 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 20:55
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında temsilcimiz Vakıfbank, Imoco Conegliano'yu 2-0'dan geri dönüp 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene (İtalya) mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, A. Carraro Imoco'nun üst üste yaptığı hatalarla 8-5'lik üstünlük yakaladı. Dengeli bir oyuna sahne olan maçta sarı-siyahlılar, file önünde kritik sayılar aldı. İtalyan temsilcisi, son anları etkili oynadı ve ilk seti 25-22 üstün bitirerek 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette A. Carraro Imoco, üstün bir performans sergiledi. A. Carraro Imoco, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set, çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Boskovic performansıyla ön plana çıkarken VakıfBank, seti 29-27 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Boskovic, dördüncü sette de takımını sırtlamayı sürdürdü. VakıfBank, oyun ve skor üstünlüğünü ele aldı ve A. Carraro Imoco skor 9-4 iken ikinci molaya gitti. Markova ve Dangubic'in de performansını artırmasıyla sarı-siyahlılar, farkı 7 sayıya çıkardı: 17-10. VakıfBank, üstünlüğünü koruyarak seti 25-23 kazandı ve 2-2'lik eşitliği yakaladı.

A. Carraro Imoco, final setine 3-0'lık avantajla başladı. Takım olarak temposunu yeniden bulan VakıfBank, Markova'nın sayısıyla 5-4 öne geçti. Boskovic ve Markova ile oldukça etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, bu sette savunmasını da ön plana çıkardı. İtalyan temsilcisi karşısında 5 sayılık (13-8) farkı yakalayan VakıfBank, seti 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı.

Öte yandan, müsabakanın dördüncü setinde sakatlık yaşayan Katarina Dangubic, maça devam edemedi. Dangubic, salonu sedyeyle terk etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Kenneth Aro (Finlandiya)

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Sarıoğlu Acar, Dangubic, Cazaute, Sıla Çalışkan)

A. Carraro Imoco Conegliano: Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Lubian, Wolosz (De Gennaro, Scognamillo, Adigwe, Daalderop)

Setler: 22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11

Süre: 144 dakika (31, 27, 34, 33, 19)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 6 3 73 24 75
2 Fenerbahçe 32 19 11 2 69 34 68
3 Trabzonspor 32 19 8 5 58 35 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 14 12 6 40 27 54
6 Başakşehir 32 14 10 8 53 32 52
7 Samsunspor 32 11 13 8 40 42 46
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
