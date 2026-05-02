01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-1
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-1
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Mallorca, deplasmanda Samu Costa ile güldü

İspanya La Liga'nın 34. hafta maçında Mallorca, deplasmanda Girona'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 02 Mayıs 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Mallorca, deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. 

Municipal de Montilivi Stadium'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mallorca, 1-0'lık skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada Samuel Costa kaydetti.

Konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan Vedat Muriqi, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Mallorca puanını 38'e yükseltti. Girona ise 38 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Villarreal'i konuk edecek. Girona ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
