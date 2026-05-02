Mallorca, deplasmanda Samu Costa ile güldü

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Mallorca, deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi.



Municipal de Montilivi Stadium'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mallorca, 1-0'lık skorla kazandı.



Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada Samuel Costa kaydetti.



Konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan Vedat Muriqi, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Mallorca puanını 38'e yükseltti. Girona ise 38 puanda kaldı.



La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Villarreal'i konuk edecek. Girona ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.



