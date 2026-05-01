01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
1-09'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-08'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
0-024'
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
1-022'

Ricardo Quaresma: "Serdal Adalı ile konuştuklarımız aramızda"

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma, A Spor ekranlarına konuştu.

calendar 01 Mayıs 2026 21:14 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 21:15
Ricardo Quaresma: 'Serdal Adalı ile konuştuklarımız aramızda'
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, A Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM" 

Portekizli yıldız, Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dünya Kupası'nda Türkiye için çok mutlu oldum. Umarım iyi bir yere gelirler. Onların da tabii ki kazanmasını istiyorum. Çünkü Türkiye'yi ben ikinci evim olarak sayıyorum." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

"Türkiye Milli Takımı'nda en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna ise Quaresma, Arda Güler yanıtını vererek genç yıldızı çok beğendiğini söyledi.

"KONUŞTUKLARIMIZ ARAMIZDA KALACAK"

Beşiktaş hakkında da değerlendirmelerde bulunan Quaresma, kulüp başkanı Serdal Adalı ile olan ilişkisine değinerek, "Başkan Serdal Adalı benim için çok önemli biri. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı sunan, bunca yıl sevgi veren bir kişi. Ancak konuştuklarımız aramızda kalacak; onunla özel bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN KAYIP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" 

Siyah-beyazlı takımın mevcut durumunu da değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'ın şu an biraz kayıp olduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

"BENİMLE MEZARA KADAR GİDECEK BİR SEVGİ"

Quaresma, Beşiktaş kariyerine dair duygularını ise şu sözlerle ifade etti: "Beşiktaş için yaptıklarımdan çok gurur duyuyorum. Hayranlarımın beni sevmesi beni çok mutlu ediyor. Bu, benimle mezara kadar gidecek bir sevgi."



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
