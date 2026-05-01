Ricardo Quaresma: 'Serdal Adalı ile konuştuklarımız aramızda'

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, A Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"
Portekizli yıldız, Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dünya Kupası'nda Türkiye için çok mutlu oldum. Umarım iyi bir yere gelirler. Onların da tabii ki kazanmasını istiyorum. Çünkü Türkiye'yi ben ikinci evim olarak sayıyorum." ifadelerini kullandı.
"ARDA GÜLER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"
"Türkiye Milli Takımı'nda en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna ise Quaresma, Arda Güler yanıtını vererek genç yıldızı çok beğendiğini söyledi.
"KONUŞTUKLARIMIZ ARAMIZDA KALACAK"
Beşiktaş hakkında da değerlendirmelerde bulunan Quaresma, kulüp başkanı Serdal Adalı ile olan ilişkisine değinerek, "Başkan Serdal Adalı benim için çok önemli biri. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı sunan, bunca yıl sevgi veren bir kişi. Ancak konuştuklarımız aramızda kalacak; onunla özel bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN KAYIP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Siyah-beyazlı takımın mevcut durumunu da değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'ın şu an biraz kayıp olduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum." şeklinde konuştu.
"BENİMLE MEZARA KADAR GİDECEK BİR SEVGİ"
Quaresma, Beşiktaş kariyerine dair duygularını ise şu sözlerle ifade etti: "Beşiktaş için yaptıklarımdan çok gurur duyuyorum. Hayranlarımın beni sevmesi beni çok mutlu ediyor. Bu, benimle mezara kadar gidecek bir sevgi."
