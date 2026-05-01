Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ilk yarıda bulduğu gollerle geçti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.



Gaziantep FK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.









Beşiktaş, Süper Lig tarihinde Gaziantep FK deplasmanında çıktığı yedinci maçta ilk galibiyetini aldı (3B 3M). Ayrıca Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de iki maçlık galibiyet hasretine de son verdi.



Ev sahibi Gaziantep FK ise yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.



8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



18. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı sert vuruş kaleci Zafer Görgen de kaldı.



21. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.



22. dakikada topun başına geçen Asllani meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.



35. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Jota Silva'nın şutunda top, kaleci Zafer Görgen de kaldı.



41. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.



58. dakikada Jota Silva'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Zafer Görgen de kaldı.



63. dakikada Kozlowski'nin pasıyla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu uzaklaştırdı.



88. dakikada Sorescu'nun pasına bekletmeden vuran Draguş'un şutunda Ersin Destanoğlu'ndan dönen top tekrar Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla Draguş'un topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.





Stat: Gaziantep



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Musfafa Savranlar



Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Arda Kızıldağ), Rodrigues (Dk. 66 Lungoyi), Gidado, Kozlowksi, Camara (Dk. 66 Dragus), Maxim (Dk. 87 Melih Kabasakal), Sorescu, Bayo



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo (Dk. 80 Agbadou), Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan (Dk. 69 Ndidi), Cengiz Ünder (Dk. 75 Cerny), Jota Silva (Dk. 70 Toure), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 75 Oh), Olaitan (Dk. 83 Orkun Kökçü)



Goller: Dk. 8 Djalo, Dk. 22 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)



Sarı kart: Dk. 31 Camara (Gaziantep FK)



