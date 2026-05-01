01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
1-09'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-08'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
0-024'
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
1-022'

Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ilk yarıda bulduğu gollerle geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

calendar 01 Mayıs 2026 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 22:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.



Beşiktaş, Süper Lig tarihinde Gaziantep FK deplasmanında çıktığı yedinci maçta ilk galibiyetini aldı (3B 3M). Ayrıca Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de iki maçlık galibiyet hasretine de son verdi. 

Ev sahibi Gaziantep FK ise yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı sert vuruş kaleci Zafer Görgen de kaldı.

21. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada topun başına geçen Asllani meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

35. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Jota Silva'nın şutunda top, kaleci Zafer Görgen de kaldı.

41. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı. 

58. dakikada Jota Silva'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Zafer Görgen de kaldı.

63. dakikada Kozlowski'nin pasıyla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu uzaklaştırdı.

88. dakikada Sorescu'nun pasına bekletmeden vuran Draguş'un şutunda Ersin Destanoğlu'ndan dönen top tekrar Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla Draguş'un topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Musfafa Savranlar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Arda Kızıldağ), Rodrigues (Dk. 66 Lungoyi), Gidado, Kozlowksi, Camara (Dk. 66 Dragus), Maxim (Dk. 87 Melih Kabasakal), Sorescu, Bayo

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo (Dk. 80 Agbadou), Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan (Dk. 69 Ndidi), Cengiz Ünder (Dk. 75 Cerny), Jota Silva (Dk. 70 Toure), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 75 Oh), Olaitan (Dk. 83 Orkun Kökçü)

Goller: Dk. 8 Djalo, Dk. 22 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Camara (Gaziantep FK)

Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.