Salih Uçan: 'Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz'

Uçan açıklamalarında "Çok şükür sıkıntılı bir maç olmadı. Rotasyonlu bir maç oldu bizim için. Çok fazla birlikte ilk 11 oynamayan oyuncular bugün sahadaydı. Tabii ki kolay olmayacaktı ama maçın içinde Beşiktaş'ın futbolcusu olduğunu bence birçok oyuncu gösterdi. Kazandık, her maçı kazanmak önemli Beşiktaş adına. Şimdi bu maçı atlattık. Çok şükür bir sıkıntı da olmadı. Kupaya hazırlanacağız." dedi.



"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Beşiktaş 'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, Gaziantep FK maçı sonrası TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.





"BURASI BEŞİKTAŞ, KİMSE BIRAKAMAZ!"



Tecrübeli oyuncu sözlerini "İlk 11 başlasam da sonradan girsem de elimden geldiği kadar tecrübemi, yeteneğimi, kalitemi takımıma yansıtmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma da her zaman söylüyorum. Mücadeleye devam etmemiz lazım. Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz. Sezon sonu geliyor. Buranın oyuncusu, kiralık oyuncusu, gitme düşüncesi vs... Herkes son maça kadar mücadeleye devam etmeli!" ifadeleriyle tamamladı.



