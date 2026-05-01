01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-187'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-183'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Salih Uçan: "Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz"

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Mayıs 2026 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 23:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Salih Uçan: 'Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz'
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, Gaziantep FK maçı sonrası TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ŞÜKÜR SIKINTILI BİR MAÇ OLMADI"

Uçan açıklamalarında "Çok şükür sıkıntılı bir maç olmadı. Rotasyonlu bir maç oldu bizim için. Çok fazla birlikte ilk 11 oynamayan oyuncular bugün sahadaydı. Tabii ki kolay olmayacaktı ama maçın içinde Beşiktaş'ın futbolcusu olduğunu bence birçok oyuncu gösterdi. Kazandık, her maçı kazanmak önemli Beşiktaş adına. Şimdi bu maçı atlattık. Çok şükür bir sıkıntı da olmadı. Kupaya hazırlanacağız." dedi.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BURASI BEŞİKTAŞ, KİMSE BIRAKAMAZ!"

Tecrübeli oyuncu sözlerini "İlk 11 başlasam da sonradan girsem de elimden geldiği kadar tecrübemi, yeteneğimi, kalitemi takımıma yansıtmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma da her zaman söylüyorum. Mücadeleye devam etmemiz lazım. Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz. Sezon sonu geliyor. Buranın oyuncusu, kiralık oyuncusu, gitme düşüncesi vs... Herkes son maça kadar mücadeleye devam etmeli!" ifadeleriyle tamamladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
