Haber Tarihi: 01 Mayıs 2026 11:46 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 11:46

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? İETT, dolmuşlar, metro marmaray ücretsiz mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatilinin gelip çatmasıyla birlikte, havanın güzelliğini fırsat bilip kendini dışarı atmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı ulaşım kararlarına çevrildi! İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna seyahat edecek olan, ailesiyle Boğaz havası almak isteyen veya zorunlu olarak mesaiye giden yüz binlerce kişi, akbil basıp basmayacağını öğrenmek için arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüsler bedava mı, İETT, Marmaray, metro ücretli mi? Dolmuşlar bedava çalışıyor mu?" sorguları ulaşım sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte turnikelerden geçmeden önce cebinizi ve rotanızı yakından ilgilendiren o kritik resmi tatil ulaşım rehberi...

İstanbulkart'ını hazırlayan ve durakların yolunu tutan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o turnikeler bugün (Cuma) sizden bakiye düşecek mi?
1 MAYIS'TA İETT VE OTOBÜSLER BEDAVA MI? (İBB KARARI)
Kısa, net ve derin bir "oh" çektirecek o müjdeli cevap: Evet! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün İstanbul'da İETT bünyesindeki otobüsler, metrobüsler, şehir hatları vapurları ve tramvaylar ÜCRETSİZDİR!

Ancak burada çok kritik bir "İBB kuralı" devrede! Toplu taşımanın ücretsiz olmasından faydalanabilmek için cebinizdeki İstanbulkart'ın mutlaka "Kişiselleştirilmiş" (TC kimlik numaranızla eşleştirilmiş) olması gerekmektedir. Eğer anonim (kiosklardan alınan ve isimsiz) bir kart kullanıyorsanız, turnikeler sizden normal ücret kesmeye devam edecektir.

1 MAYIS MARMARAY VE METRO ÜCRETSİZ Mİ? (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI)
Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan devasa raylı sistemler de bugün vatandaşın hizmetinde bedava olacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ile Ankara'daki Başkentray ve İzmir'deki İZBAN seferleri gün boyu ÜCRETSİZ olarak hizmet verecektir.

DOLMUŞLAR VE MİNİBÜSLER BEDAVA MI? (DİKKAT!)
Gelelim milyonlarca vatandaşın en çok yanıldığı ve şoförlerle tartışma yaşadığı o kritik "Sarı Dolmuş ve Mavi Minibüs" krizine!

Hayır! 1 Mayıs'ta dolmuşlar ve minibüsler KESİNLİKLE ÜCRETSİZ DEĞİLDİR!

Bu araçlar İETT'ye veya devlete bağlı kamu araçları değil, şahıslara ait "özel ticari" statüsünde çalışan taşıtlardır. Bu nedenle resmi tatillerde de kendi normal ücret tarifeleri üzerinden yolcu taşımaya (nakit para ile) devam ederler.


ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA: Toplu taşıma ücretsiz olsa da, 1 Mayıs güvenlik tedbirleri kapsamında M2 Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları ile Kabataş-Taksim Füniküler hattının kapalı olduğunu yola çıkmadan önce mutlaka aklınızda bulundurun!

