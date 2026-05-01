01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gerçeği!

Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan Vaclav Cerny'nin form düşüklüğünün nedeni ortaya çıktı.

01 Mayıs 2026 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta takıma transfer olduktan sonra sezona fırtına gibi başlayan Vaclav Cerny'nin son dönemde performansında büyük düşüş yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçına yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Çekya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Blesk, siyah-beyazlı oyuncunun son aylardaki formsuzluğunu ve milli takımdan uzak kalmasını eşi Denisa Cerna'nın sağlık durumuna bağladı.

Denisa Cerna'nın fitness antrenörlüğü kariyerine ara verdiği ve Prag'da tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı. 28 yaşındaki yıldızın psikolojik olarak bitik olduğu ve Prag-İstanbul hattında mekik dokuduğu aktarıldı. Çek gazeteleri Cerny'nin eşinin hastalığını açık etmedi. Ancak iSport ve Blesk gibi gazeteler satır aralarında 'Lyme hastalığı'nı işaret etti. Bu rahatsızlık, 'hayat kalitesini uzun süreli etkileyen ve bağışıklık sistemini zorlayan bir süreç' olarak tanımlanıyor.

TAM 2 AYDIR SUSKUN

28 yaşındaki kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de tam 2 aydır takımına skor katkısı yapmadı. Cerny son olarak 28 Şubat 2026'da deplasmanda oynanan Kocaelispor maçında Agbadou'ya gol pası vermişti. 7 müsabakada suskun kalan tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

KOUBEK'TEN KESİK YEDİ

Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek, Vaclav Cerny'i milli takım kadrosuna almayı düşünmüyor. Deneyimli teknik adam, Cerny'nin yeteneklerini tartışmadığını ancak 2026 Dünya Kupası'nda atletik ve savunma disiplini yüksek kanat oyuncuları tercih ettiğini açıkladı. Çekya basını bu kararı yıldız oyuncuya şok kesik olarak yorumladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
