Fenerbahçe'de 3 futbolcuya flaş teklif!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de 3 futbolcunun talibi çıktı.
Sadettin Saran yönetimi Archie Brown'ın da aralarında olduğu isimler için görüşmelerini sürdürüyor.
Archie Brown'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin teklif aldığı bir diğer isim Jayden Oosterwolde. Kaleci Ederson'a da ilgi gösteren kulüpler var.
Fenerbahçe, Oosterwolde için İtalya'dan, Archie Brown için İngiltere'den resmi teklifler aldı.
OOSTERWOLDE İÇİN 15 MİLYON TEKLİF
Oosterwolde için Roma, 15 milyon Euro ile nabız yokladı. Fenerbahçe 25 milyon Euro talep etti.
ARCHIE İÇİN NOTTINGHAM'DAN TEKLİF
Archie Brown için Nottingham Forest, 16 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe ise buna karşılık 18 milyon Euro talep etti.
EDERSON CEVABI
Sarı-lacivertliler, Ederson'a ilgi gösteren takımlara Brezilyalı kalecinin 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini hatırlatıyor.
RAPORLAR, YENİ YÖNETİME SUNULACAK
Öte yandan Sadettin Saran yönetimi, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Görüşmelerde mesafe katedilmesi halinde raporlar yeni yönetime sunulacak.
