Fenerbahçe'de 3 futbolcuya flaş teklif!

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte bir dizi ayrılıklar bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, Archie Brown'ın da aralarında olduğu 3 futbolcu için teklifler almaya başladı.

calendar 30 Nisan 2026 17:02 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 17:33
Fenerbahçe'de 3 futbolcuya flaş teklif!
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de 3 futbolcunun talibi çıktı.

Sadettin Saran yönetimi Archie Brown'ın da aralarında olduğu isimler için görüşmelerini sürdürüyor.

Archie Brown'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin teklif aldığı bir diğer isim Jayden Oosterwolde. Kaleci Ederson'a da ilgi gösteren kulüpler var.

Fenerbahçe, Oosterwolde için İtalya'dan, Archie Brown için İngiltere'den resmi teklifler aldı.  

OOSTERWOLDE İÇİN 15 MİLYON TEKLİF

Oosterwolde için Roma, 15 milyon Euro ile nabız yokladı. Fenerbahçe 25 milyon Euro talep etti.

ARCHIE İÇİN NOTTINGHAM'DAN TEKLİF

Archie Brown için Nottingham Forest, 16 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe ise buna karşılık 18 milyon Euro talep etti.



EDERSON CEVABI

Sarı-lacivertliler, Ederson'a ilgi gösteren takımlara Brezilyalı kalecinin 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini hatırlatıyor.

RAPORLAR, YENİ YÖNETİME SUNULACAK

Öte yandan Sadettin Saran yönetimi, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Görüşmelerde mesafe katedilmesi halinde raporlar yeni yönetime sunulacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
