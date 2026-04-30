En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gündem oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra formunu artıran Youssef En-Nesyri, son 2 maçta attığı 3 golle Al Ittihad'ı sırtlamaya devam ederek dikkatleri üzerine çekti.

calendar 30 Nisan 2026 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 16:35
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan'da formuyla dikkat çekiyor. Faslı golcü, son haftalarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı.

Suudi Arabistan Pro Lig'inin 30. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Taawon'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyette En Nesyri'nin 52. dakikada attığı gol büyük rol oynadı.

Son 2 maçta 3 gol

Formunu zirveye taşıyan En Nesyri, son iki lig maçında toplam 3 gol kaydetti. Gol yollarındaki etkinliğiyle takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Göz dolduran istatistikler

Al Ittihad formasıyla 14 resmi maça çıkan En Nesyri, 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek hızlı bir şekilde takıma adapte oldu. Bu galibiyetle Al Ittihad, puanını 48'e çıkararak 6. sırada yer aldı. Rakibi Al Taawon ise 49 puanla 5. sırada kaldı.

En-Nesyri'nin Fenerbahçe performansı

Öte yandan En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında ise 79 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 38 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.