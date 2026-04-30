En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gündem oldu

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan'da formuyla dikkat çekiyor. Faslı golcü, son haftalarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı.
Suudi Arabistan Pro Lig'inin 30. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Taawon'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyette En Nesyri'nin 52. dakikada attığı gol büyük rol oynadı.
Son 2 maçta 3 gol
Formunu zirveye taşıyan En Nesyri, son iki lig maçında toplam 3 gol kaydetti. Gol yollarındaki etkinliğiyle takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Göz dolduran istatistikler
Al Ittihad formasıyla 14 resmi maça çıkan En Nesyri, 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek hızlı bir şekilde takıma adapte oldu. Bu galibiyetle Al Ittihad, puanını 48'e çıkararak 6. sırada yer aldı. Rakibi Al Taawon ise 49 puanla 5. sırada kaldı.
En-Nesyri'nin Fenerbahçe performansı
Öte yandan En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında ise 79 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 38 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.
