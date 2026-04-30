Trabzonspor'da Onana harekatı: İstenilen bonservis bedeli

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana için harekete geçtiği öne sürüldü. MANU'nun istediği bonservis bedeli de açıklandı.

calendar 30 Nisan 2026 11:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onana harekatı: İstenilen bonservis bedeli
Trabzonspor, kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak için girişimlere başladı. Bordo-mavili yönetim, Kamerunlu kaleciyi kadrosunda tutmak istiyor ancak Manchester United cephesinden yüksek bir talep geldi.

İSTENİLEN RAKAM 20 MİLYON!

İngiliz basınında The Sun'da yer alan iddialara göre Manchester United, 30 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

Bu rakamı çok yüksek bulan Trabzonspor kurmayları, sezon sonunda İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturarak orta yolu bulmayı hedefliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
