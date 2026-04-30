Fenerbahçe'de Oliver Glasner sürprizi!

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından olan Mehmet Ali Aydınlar'ın Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner'i takip ettiği kaydedildi.
Şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı çalıştıran 51 yaşındaki Glasner'in kontratı sezon sonunda bitiyor.
Glasner, daha önce Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi'nde şampiyon olmuştu.
KADRO PLANLAMASI
Başkan adayları transfer çalışmalarına hız verdi. Hem ayrılması istenen futbolcular hem de kadrodaki eksiklere göre adımların atılması amaçlanıyor.
Adayların şu anki yönetimden bilgiler isteyeceği aktarıldı.
