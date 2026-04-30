Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ikilemi

Beşiktaş'ta 2018 yılından bu yana forma giyen ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon avro olan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



25 yaşındaki kaleci, yeni dönemde ikinci kaleci olarak kulübede beklemek istemediğini yönetime net bir şekilde bildirdi.



Kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek isteyen genç file bekçisinin önceliği Beşiktaş ile görüşmek olsa da, sunulacak rol geleceği üzerinde belirleyici olacak.





YÖNETİMİN GÜVEN SORUNU VE YENİ KALECİ ARAYIŞI





Siyah-beyazlı yönetim cephesinde ise Ersin'in durumuna dair ciddi çekinceler bulunuyor.



Genç kalecinin zaman zaman sergilediği iyi performansa rağmen sezon genelindeki istikrarsızlığı, yönetimi daha tecrübeli ve güven veren bir "1 numara" arayışına itti.



Bu belirsizlik nedeniyle taraflar arasında henüz somut bir imza adımı atılmazken, kulübün yeni sezon planlamasında kaleyi yabancı veya daha deneyimli bir isme emanet etme fikri ağırlık kazanıyor.





AVRUPA KULÜPLERİ PUSUDA BEKLİYOR





Sözleşmesinin sonuna gelen Ersin Destanoğlu için Avrupa'dan talipler de artmaya başladı.



Başta Belçika ekibi Club Brugge olmak üzere birçok kulübün, sezon sonunda serbest kalacak olan genç kalecinin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.



Beşiktaş ile yapılacak son görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda Ersin'in kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.



