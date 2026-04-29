Türkiye final oynarsa kasaya girecek çılgın rakam!

Futbolu ve finans dünyasını yakından takip etmeyenler için şöyle açıklayalım: Dünya Kupası'na katılmak, bir ülke için büyük masraf demek — uçuşlar, oteller, antrenman tesisleri, organizasyon. Bu yıl turnuva ABD'de olduğu için bu masraflar normalin çok üzerinde. Pek çok ülke FIFA'ya şikayet etti: "Verdiğin ödül, yaptığımız masrafı karşılamıyor." FIFA dün bu şikayete yanıt verdi: Ödül havuzunu 871 milyon dolara çıkardı, hazırlık yardımını da artırdı.



SORUN NE — NEDEN ŞİKAYET VAR?



Dünya Kupası'na katılmak teoride kârlı bir iş. FIFA her takıma milyonlarca dolar ödüyor, bilet gelirleri var, sponsorlar var. Ama iş pratiğe gelince tablo değişiyor.



Aralık 2025'te FIFA 727 milyon dolarlık toplam ödül havuzu açıklamıştı: Her takım en az 10,5 milyon dolar alacaktı, şampiyon 50 milyon dolar götürecekti. Kulağa iyi geliyor.



Al Jazeera'nın aktardığına göre UEFA, birkaç Avrupa federasyonundan şikayet aldıktan sonra FIFA'ya resmi başvuruda bulundu. Şikayetin özü şuydu: ABD'deki seyahat, operasyon ve vergi maliyetleri beklenenden çok yüksek. Hazırlık için verilen 1,5 milyon dolar bu masrafları karşılamıyor. Bazı federasyonlara göre net hesapta bu turnuvadan para kazanmak yerine zarar edebilirlerdi.



FIFA bu baskılar üzerine Vancouver toplantısından önce şunu duyurdu: "Tüm takımlara sağlanan finansal katkıları artırmak için müzakereler sürüyor."

TÜRKIYE'YE ETKİSİ



Bu karar Türkiye dahil tüm 48 takımı ilgilendiriyor. Türkiye'nin B Grubundaki üç maçından bağımsız olarak katılım bedeli ve hazırlık ödemesi artışından doğrudan yararlanacak. Turnuvaya ilk kez 24 yıl sonra dönen Türkiye Futbol Federasyonu için bu ek finansal destek önemli.

FİNAL OYNARSAK 1,3 MİLYAR TL ALACAĞIZ