Beşiktaş - Trabzonspor maçı tarihi açıklandı

Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı. 33. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

calendar 29 Nisan 2026 10:31 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 10:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Trabzonspor maçı tarihi açıklandı
Süper Lig'de 33. hafta maç programı belli oldu.

33. haftada tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Tüm karşılaşmalar saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. hafta maçları şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

 





 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
