Beşiktaş - Trabzonspor maçı tarihi açıklandı

Süper Lig'de 33. hafta maç programı belli oldu.
33. haftada tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Tüm karşılaşmalar saat 20.00'de başlayacak.
Ligin 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. hafta maçları şöyle:
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)
RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)
Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
