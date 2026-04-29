Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Metropolitano'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. VAR odasında ise yine Hollandalı Dennis Higler yer alacak.
Dev müsabakayı TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.
ATLETICO'NUN SERİSİ: 15'TE 11
Atletico Madrid, İngiliz takımlarıyla oynadığı önceki 15 turun 11'inde eşleşmeyi geçen taraf oldu; buna üç yarı final maçı da dahil. Ancak lig aşamasında onları 4-0'lık net bir skorla mağlup eden Arsenal, Premier Lig'in en iyi takımları karşısında Atletico Madrid'in şimdiye kadarki en zorlu sınavı olacak.
ATLETICO GOLCÜ, ARSENAL SAVUNMACI
İlk maç, yıllar boyunca her zaman özdeşleşmedikleri bir futbol oynayan iki takım arasında büyüleyici bir düello vaat ediyor. Atletico Madrid, bu sezonki turnuvada 34 gol atarak hücumda güçlü bir güç oldu; bu, Avrupa Kupası veya Şampiyonlar Ligi sezonlarında şimdiye kadar attıkları en fazla gol sayısı. Öte yandan Arsenal, 12 maçında sadece beş gol yiyerek savunmada katı davrandı.
YARI FİNALLER BİRBİRİNİN ZITTI
Yarı finaller de birbirinin tam zıttıydı. Atletico Madrid'in Barcelona ile oynadığı tarihi maç, adeta bir heyecan fırtınası gibiydi. Diego Simeone'nin öğrencileri, ilk maçta 2-0'lık bir galibiyetle zirveye ulaştıktan sonra, rövanşta 2-0 geriye düştü, ancak Ademola Lookman'ın golüyle sinirlerini yatıştırdı ve sonunda turu geçti. Buna karşılık Arsenal, Lizbon'da Kai Havertz'in son dakikalarda attığı golle Sporting Lizbon'u 1-0 mağlup etti ve Londra'daki golsüz rövanş maçında sağlam savunma yaptı.
Hala o ulaşılması zor ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan bu iki kulüp arasından hangisi daha güçlü olacak?
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Alex Baena; Griezmann, Alvarez
Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapie; Rice, Ödegaard, Zubimendi; Saka, Gyökeres, Martinelli
KİM, NE DEDİ?
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone: "Bu baskı değil, sorumluluk. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, kulübümüzün daha önce hiç başaramadığı devasa bir hedef. Bu bir futbol maçı ve nihayetinde bu maçların sonucunu belirleyenler futbolcular."
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: "İki yıl üst üste Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olmak büyük bir ayrıcalık. Ne harika bir fırsat ve biz bunu iki elimizle yakalayacağız. Avrupa'da her sahada neler yapabileceğimizi gösterdik. O özgüven ve arzuyla oynamalıyız."
Atletico Madrid kaptanı Koke: "O gün yaklaştıkça, hoşlandığın bir kızla ilk randevuya çıkmış gibi midende bir heyecan hissediyorsun. Maçtan önceki günlerde gerginlik var ama maç sırasında sakin olacağım."
Arsenal kaptanı Martin Ödegaard: "Sezonun en güzel kısmı bu, herkes hazır. Ne için oynadığımızı biliyoruz. Özel bir şey yapma fırsatımız var. Dediğim gibi, bu çok büyük bir fırsat, harika bir konumdayız. Son adımı atıp gerçekten büyük bir şey başarmak istiyoruz."
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanan dördüncü UEFA karşılaşması olacak. Daha önce, 2017/18 Avrupa Ligi yarı finallerinde Atletico Madrid toplamda 2-1 galip gelmiş (Londra'da 1-1, Madrid'de 1-0) ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal kendi sahasında 4-0 galip gelmişti.
* Atletico Madrid, İngiliz takımlarıyla oynadığı son 12 UEFA maçından sadece ikisini kazandı (2 beraberlik, 8 mağlubiyet), ancak Madrid'de oynadığı önceki 18 maçtan sadece ikisini kaybetti (9 galibiyet, 7 beraberlik).
* Atletico Madrid, İngiliz takımlarıyla oynadığı önceki 15 UEFA çift maçlı serisinden 11'ini kazandı; buna üç yarı final de dahil: 2009/10 Avrupa Ligi'nde Liverpool, 2013/14 Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve 2017/18 Avrupa Ligi'nde Arsenal.
* İspanyol ekibi, önceki altı yarı finalin üçünü kazanıp üçünü kaybettikten sonra yedinci Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. En son 2016/17 sezonunda Real Madrid'e toplamda 4-2 yenilerek elenmişlerdi; bu aşamadaki son başarıları ise 2015/16 sezonunda deplasman golü avantajıyla Bayern'i yenerek elde ettiler.
* Atletico Madrid'in bu sezon attığı 34 gol, Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yüksek gol sayısı (tüm turlar dahil). Daha önceki en iyi performansları 2013/14 sezonunda attıkları 26 goldu.
* Arsenal, İspanyol rakiplerine karşı son yedi Şampiyonlar Ligi maçını kazandı; en sonuncusu 3. maç haftasında Atletico Madrid'yi 4-0 yenerek elde ettiği ev sahibi galibiyetiydi. Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarına karşı arka arkaya yedi maç kazanan ilk takım oldular. Ayrıca İspanyol takımlarına karşı son dört Şampiyonlar Ligi deplasman maçını da kazandı.
* Arsenal, İspanyol rakiplerle oynadıkları önceki dokuz Şampiyonlar Ligi çift maçlı serisinde beş galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Bu, 2005/06 sezonunda Villarreal'i toplamda 1-0 yenerek ulaştıkları yarı finalin ardından, turnuvada bir İspanyol kulübüyle oynadıkları ikinci yarı final.
* Arsenal, tarihlerinde ilk kez üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Bu, takımın toplamda dördüncü yarı finali. 2005/06 sezonunda Villarreal'i yenmişlerdi, ancak bu aşamadaki son iki yarı finalde, 2008/09 sezonunda Manchester United'a ve geçen sezon Paris'e yenilmişlerdi.
* Londra ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz tek takım olmaya devam ediyor (10G 2B). Daha geriye gidersek, bu turnuvadaki son 22 maçında sadece iki yenilgi aldı (17G 3B).
* Arsenal, son 11 Şampiyonlar Ligi deplasman maçında sadece bir yenilgi aldı (9G 1B).
