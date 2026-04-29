Sevgi Uzun, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oluyor!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sevgi Uzun, ezeli rakip Galatasaray ile iki yıllık anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, guard rotasyonuna önemli bir takviye yaparak dikkatleri üzerine çekti.



Kariyerinde Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra Çukurova Basketbol, Ormanspor, BOTAŞ ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde forma giyen Sevgi Uzun, özellikle oyun kurma becerisi, saha görüşü ve skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde hem lig hem de Avrupa arenasında önemli başarılar yaşayan milli basketbolcu, takımının kritik maçlarında aldığı sorumlulukla dikkat çekmişti.



Galatasaray cephesinde ise bu transfer, yeni sezon yapılanmasının en önemli hamlelerinden biri olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli guard ile hem hücum organizasyonlarını güçlendirmeyi hem de genç oyunculara liderlik edecek bir isim kazanmayı hedefliyor. Teknik ekibin Sevgi Uzun'u takımın ana oyun kurucularından biri olarak düşündüğü öğrenildi.



KISA SÜREDE SÖZLEŞME



A Milli Takım havuzunda da yer alan 27 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, transferin açıklanmasıyla birlikte basketbol camiasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Bu hamle, iki ezeli rakip arasındaki rekabeti parkede bir kez daha üst seviyeye taşıyacak.



SEVGİ UZUN'UN KARİYERİ



Sevgi Uzun, 25 Kasım 1997'de İstanbul'da doğan ve guard pozisyonunda oynayan milli basketbolcudur. Basketbola Beşiktaş altyapısında başlayan Uzun, ardından Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ formalarıyla Türkiye'de önemli tecrübe kazandı. Fenerbahçe'de lig, kupa ve EuroLeague Women şampiyonlukları yaşayarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu, A Milli Takım'da da görev aldı. 2024'te Dallas Wings'e transfer olarak WNBA'de forma giyen ikinci Türk kadın basketbolcu unvanını elde etti ve kariyerini uluslararası seviyeye taşıdı.



