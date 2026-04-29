Sevgi Uzun, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oluyor!

Sezonu büyük başarılarla bitiren ve kazanılmadık kupa bırakmayan Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında şok bir ayrılık yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'in yıldız ismi Sevgi Uzun'un Galatasaray ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

calendar 29 Nisan 2026 12:51
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sevgi Uzun, ezeli rakip Galatasaray ile iki yıllık anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, guard rotasyonuna önemli bir takviye yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerinde Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra Çukurova Basketbol, Ormanspor, BOTAŞ ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde forma giyen Sevgi Uzun, özellikle oyun kurma becerisi, saha görüşü ve skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde hem lig hem de Avrupa arenasında önemli başarılar yaşayan milli basketbolcu, takımının kritik maçlarında aldığı sorumlulukla dikkat çekmişti.

Galatasaray cephesinde ise bu transfer, yeni sezon yapılanmasının en önemli hamlelerinden biri olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli guard ile hem hücum organizasyonlarını güçlendirmeyi hem de genç oyunculara liderlik edecek bir isim kazanmayı hedefliyor. Teknik ekibin Sevgi Uzun'u takımın ana oyun kurucularından biri olarak düşündüğü öğrenildi.

KISA SÜREDE SÖZLEŞME

A Milli Takım havuzunda da yer alan 27 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, transferin açıklanmasıyla birlikte basketbol camiasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Bu hamle, iki ezeli rakip arasındaki rekabeti parkede bir kez daha üst seviyeye taşıyacak.

SEVGİ UZUN'UN KARİYERİ

Sevgi Uzun, 25 Kasım 1997'de İstanbul'da doğan ve guard pozisyonunda oynayan milli basketbolcudur. Basketbola Beşiktaş altyapısında başlayan Uzun, ardından Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ formalarıyla Türkiye'de önemli tecrübe kazandı. Fenerbahçe'de lig, kupa ve EuroLeague Women şampiyonlukları yaşayarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu, A Milli Takım'da da görev aldı. 2024'te Dallas Wings'e transfer olarak WNBA'de forma giyen ikinci Türk kadın basketbolcu unvanını elde etti ve kariyerini uluslararası seviyeye taşıdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.