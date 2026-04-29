Brad Stevens, kariyerinde 2. kez Yılın Yöneticisi seçildi

Boston Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, 2025-26 sezonu için NBA Yılın Basketbol Yöneticisi ödülüne layık görüldü.



Stevens, bu ödülü kariyerinde ikinci kez kazanmış oldu. Daha önce 2023-24 sezonunda da aynı başarıyı elde etmişti.



Oylamada toplam 69 puan toplayan Stevens, 11 birincilik, dört ikincilik ve iki üçüncülük oyu aldı. Atlanta Hawks'tan Saleh Onsi 41 puanla ikinci sırada yer alırken, Detroit Pistons temsilcisi Trajan Langdon 40 puanla üçüncü, Charlotte Hornets yöneticisi Jeff Peterson ise 37 puanla dördüncü sırada yer aldı.



Boston Celtics, normal sezonu 56 galibiyet – 26 mağlubiyetlik derecesiyle tamamlayarak Doğu Konferansı'nın en iyi ikinci takımı oldu. Bu sonuçla birlikte Boston, üst üste beşinci kez play-off'lara ilk iki sıradan girme başarısı gösterdi. Bu dönem, Stevens'ın ön ofisteki beş tam sezonuna denk geliyor.



Stevens, ödülün ilk kez verildiği 1972-73 sezonundan bu yana birden fazla kez kazanan 12. yönetici olarak tarihe geçti. Kadro yapılanmasındaki dengeli yaklaşımı sayesinde Celtics, Doğu Konferansı'ndaki yoğun rekabete rağmen kadro derinliğini ve sürekliliğini korumayı başardı.



Ön ofis görevine geçmeden önce Stevens, Boston Celtics'in başantrenörü olarak sekiz sezon görev yaptı. Organizasyon bünyesinde hem koç hem yönetici olarak geçirdiği 13 yıllık süreçte Celtics, 12 kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.



