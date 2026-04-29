Manchester United'da hedef Rafael Leao!

Manchester United, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao ile ilgileniyor.

calendar 29 Nisan 2026 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da hedef Rafael Leao!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milan'da sorun yaşayan Rafael Leao'ya önemli bir talip çıktı.

MANU İLGİLENİYOR

Manchester United, İtalyan ekibinde taraftarların tepki gösterdiği ve bu tepkilerin ardından Instagram hesabını kapatmak zorunda kalan Portekizli yıldız ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, bir menajer, Rafael Leao'nun transferi için Milan ile temasa geçti ancak kulüpler arasında görüşmeler henüz başlamadı.

İLK HEDEF ROGERS AMA...

Manchester United, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı ilk hedefi olarak belirledi ancak İngiliz oyuncu için istenen 100 milyon euro'luk bonservis nedeniyle rotasını Milan'dan Leao'ya çevirebilir ve Leao için İtalyan ekibinin kapısını çalabilir.

MILAN'IN DÜŞÜNCESİ

Rafael Leao'yu daha önce takımın dokunulmazları arasında gören Milan, Portekizli futbolcu için artık bu düşüncesini korumuyor.

Kadrosuna önemli bir golcü takviyesi yapmak isteyen Milan, Manchester United'dan Rafael Leao'ya teklif gelmesi durumunda transfer anlaşmasına Joshua Zirkzee veya Marcus Rashford (Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı) gibi isimleri dahil etmek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.