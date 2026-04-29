Manchester United'da hedef Rafael Leao!

Milan'da sorun yaşayan Rafael Leao'ya önemli bir talip çıktı.



MANU İLGİLENİYOR



Manchester United, İtalyan ekibinde taraftarların tepki gösterdiği ve bu tepkilerin ardından Instagram hesabını kapatmak zorunda kalan Portekizli yıldız ile ilgileniyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, bir menajer, Rafael Leao'nun transferi için Milan ile temasa geçti ancak kulüpler arasında görüşmeler henüz başlamadı.



İLK HEDEF ROGERS AMA...



Manchester United, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı ilk hedefi olarak belirledi ancak İngiliz oyuncu için istenen 100 milyon euro'luk bonservis nedeniyle rotasını Milan'dan Leao'ya çevirebilir ve Leao için İtalyan ekibinin kapısını çalabilir.



MILAN'IN DÜŞÜNCESİ



Rafael Leao'yu daha önce takımın dokunulmazları arasında gören Milan, Portekizli futbolcu için artık bu düşüncesini korumuyor.



Kadrosuna önemli bir golcü takviyesi yapmak isteyen Milan, Manchester United'dan Rafael Leao'ya teklif gelmesi durumunda transfer anlaşmasına Joshua Zirkzee veya Marcus Rashford (Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı) gibi isimleri dahil etmek istiyor.



SEZON PERFORMANSI



Milan'da bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.



