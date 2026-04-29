Lucas Chevalier, PSG'den ayrılabilir!

Paris Saint-Germain'de Lucas Chevalier dönemi bir yılın ardından sona erebilir.



Fransız ekibi, geçen sezon takımdan ayrılan Gianluigi Donnarumma'nın yerini Lille'den Lucas Chevalier ile doldurdu.



24 yaşındaki futbolcu, başlangıçta PSG'de kalenin sahibi olsa da son dönemde kaleyi Matvey Safonov'a kaptırdı.



Nico Schira'nın haberine göre, Lucas Chevalier, yaz transfer döneminde PSG'den ayrılabilir.



Lucas Chevalier, transferinin ardından Paris Saint-Germain'de 28 maçta kaleyi korudu.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Chevalier'in, kulübü Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



