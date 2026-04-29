FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda 871 milyon dolar dağıtacak

calendar 29 Nisan 2026 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelere 871 milyon dolar dağıtılacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada'nın Vancouver kentinde bir araya geldi.

Konsey, turnuvaya katılacak 48 takıma dağıtılacak para ödülünü yüzde 15 artırarak toplamda 871 milyon dolara çıkarmayı kabul etti.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
